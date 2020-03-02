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Суд в Бресте приговорил водителя к 2 годам колонии-поселения за ДТП с велосипедистом

02.03.2020 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Брестского района огласил сегодня приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Суд в Бресте приговорил водителя к 2 годам колонии-поселения за ДТП с велосипедистом

Авария случилась вечером 8 октября 2019 года. Житель Брестского района на микроавтобусе ехал по дороге в направлении деревни Рудовец. Он не учел интенсивность движения, из-за мобильного телефона отвлекся от управления и сбил 50-летнего велосипедиста. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

Суд в Бресте приговорил водителя к 2 годам колонии-поселения за ДТП с велосипедистом

Суд признал водителя виновным по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права на пять лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Суд в Бресте приговорил водителя к 2 годам колонии-поселения за ДТП с велосипедистом

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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  Суд Брестского района огласил сегодня приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного...
 
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