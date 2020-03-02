СМИ: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Ранее заместитель генерального директора оргкомитета Игр в Токио Кацура Эне заявила, что организаторы не планируют отменять или переносить Игры.





Как сообщается, возможен вариант, при котором соревнования будут показаны только по телевидению, что позволит удовлетворить уже подписанные многомиллионные контракты с телеканалами.





Такое решение рассматривается как альтернатива отмене или переносу Олимпиады.





На данный момент на территории Японии выявлен 961 случай заражения коронавирусом, 12 человек скончались.





Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.







