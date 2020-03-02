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Первые результаты внедрения балльной системы оценки станут известны в течение года - Караев
02.03.2020 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первые результаты внедрения балльной системы оценки деятельности органов внутренних дел станут известны через полгода-год. Об этом сегодня сообщил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр отметил: балльная система оценки - попытка прийти к тому, чтобы статистика не являлась побуждающим мотивом в работе.
"Чтобы не было таких задач "раскрывай, как хочешь" или "у нас меньше сейчас процент раскрытия, чем был в прошлом году". Чтобы не это наших сотрудников побуждало к работе. Потому что тогда можно подогнать все под эти цифры", - подчеркнул Юрий Караев.
По словам министра, балльная система должна помочь сконцентрировать усилия сотрудников на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. "Как оно заработает, мы оценим по прошествии таких периодов солидных, как полгода, год, посмотрим, когда можно будет из цифр делать выводы", - сказал глава МВД.
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Первые результаты внедрения балльной системы оценки деятельности органов внутренних дел станут известны через полгода-год. Об этом сегодня сообщил журналистам...
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