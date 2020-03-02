«Ряженые на Масленицу были агрессивны. Они били посуду и требовали выкуп». О традициях наших предков

Источник материала: Tut.by

Вместе с весной к нам всегда приходит Масленица. Стародавний праздник изначально культивировал силу природы, а с принятием христианства стал неотъемлемой частью подготовки к Великому посту. Делимся самыми интересными и странными обрядами, которые были в ходу у наших предков в этот период года.





Один из самых веселых и сытных календарных праздников наши предки отмечали широко. По вечерам на масленичной неделе белорусы не работали, а ходили друг к другу в гости. Главным угощением были, конечно, блины с разными начинками. Считалось, что круглая форма блина символизирует солнце, и если съешь его — обязательно придет здоровье и благополучие. А если добавить к нему еще масло с сыром, то сытость и богатство будут всегда рядом.

Первый блин, который выпекали, предназначался умершим родственникам. Его оставляли в красном углу или на подоконнике в знак уважения к тем, кто ушел из жизни. На третий день блин отдавали птицам. Именно с этим ритуалом связано появление пословицы «первый блин комом».

По традиции теща и зять приглашали друг друга на блины, а в Костюковичском районе зафиксирован необычный обряд «загвіны»: тещи маслили головы своих зятей разогретым сметанковым маслом. Это сулило достаток и полную чашу семейного счастья.





С пожеланиями благополучия для соседей многодетные семьи катали своих детей по селу и угощали блинами всех желающих. На санях возили и повитух, готовили им угощения и восхваляли за подаренные жизни.

Для незамужних и неженатых масленица была временем не из легких. Плодовитость и многодетность столетиями считались божьим благословением, и отсутствие брака никак не вписывалось в тогдашнее понимание «нормальности». Нежелание вступать в брак порицалось. Община использовала любые возможности простимулировать молодых людей к продолжению рода.

В отдельных районах Гродненщины парням незаметно подвешивали сзади к одежде голову или хвост селедки, что означало «мы не одобряем твое поведение».

В других регионах и свободным девушкам, и молодым людям привязывали деревянные колодки. К ноге, на шею или за одежду — не хочешь их носить, надо откупиться, а лучше поскорее определиться с парой. Все это действо сопровождалось язвительными шутками, песнями и танцами.

На Могилевщине колодками отделаться было уже нельзя. Здесь существовала традиция заносить в дом незамужней девушки целое бревно. Встречаются упоминания: бывало для обряда требовалась сила семи мужчин, так тяжела была ноша. Сама девушка вынести «подарок» не сможет, а значит организует стол, чтобы бревно гости забрали с собой.

Особое место в праздничных гуляньях отводилось карнавальным маскарадным играм. В отличие от колядовщиков ряженые на масленицу были более агрессивными. Заходя в дом, они переворачивали посуду, разбрасывали вещи, настойчиво требовали выкуп за то, чтобы оставить дом в покое.

Мужчины переодевались в женские образы, а женщины в мужские. Именно в масленичное время стирались грани дозволенного, потому к таким играм допускались только семейные люди.





Так, ряженым в маски женщинам разрешалось демонстрировать «мужское» достоинство, в качестве которого использовалась большая морковь. Представителей сильного пола, которые встречались на пути, бросали в снег и пытались стянуть с них штаны. Демонстрируя свои неприлично большие овощные фалосы, ряженые приставали к мужчинам-односельчанам, чтобы и они показали чем их одарила природа. Тех, кто сопротивлялся, облаивали матерными частушками. По мнению этнографов, такое незаурядное развлечение — ни что иное как способ замужних женщин расслабиться и эмоционально разгрузиться, оставить заботы и хлопоты, разнообразить однообразные будни. О времена, о нравы!

В восточных районах Витебщины до сих пор существует традиция разыгрывать сценку «пахаванне дзеда» и «пахаванне бабы» — по своей сути пародии на погребальный обряд.

Деда, соломенную куклу в человеческий рост, хоронили в первый день масленичной недели. По поверью он подавился косточкой, когда ел мясо, которое в то время есть уже не разрешалось. Чучело ложили под одним из домов, накрывали скатертью и начинали голосить. Между плачем рассказывали про эротические приключения старого деда. На самых интимных историях дергали за привязанную к моркови веревочку и отпускали непристойные шуточки: «Памер-памер, а струк шавеліцца!».

Отгоревав и насмеявшись вдоволь, деда везли хоронить. Засыпали его снегом, пели частушки, а на следующее утро приходили будить — вытряхивать солому и забирать одежду на хранение до следующего года. В конце масленичной недели аналогично хоронили и бабу, которая подавилась сыром.





В последний день масленицы во многих белорусских деревнях молодые парни и девушки сооружали большое соломенное чучело зимы. Сверху обязательно оборачивали белым полотном, на котором углем рисовали максимально страшное лицо. Вечером за пределами деревни или на перекрестке дорог разводили большой костер, на который приносили старые, изношенные за зиму вещи со всех домов. На огонь ставили приготовленное чучело и под обрядовые песни сжигали его до тла. После пеплом посыпали землю, что предвещало богатый урожай.

В каждый ритуал наши предки вкладывали глубокий философский смысл, каждое действие отражало накопленный столетиями опыт, менталитет и культуру народа. «Похоронить деда» в домашних условиях мы вас не призываем, но испечь стопочку вкусных блинов, и тем самым призвать на свою сторону удачу, настоятельно рекомендуем.

Материал подготовлен с использованием следующих источников: «Маскі ў каляндарнай абраднасці беларусаў», Т.І. Кухаронак, 2001 год

«А мы масленіцу дажыдалі…», Ірына Клімовіч, Журнал «Маладосць», 2009 год

«Традыцыі святкавання масленіцы беларусаў і ўкраінцаў», Ніна Валатоўская, Журнал «Роднае слова», 2016 год