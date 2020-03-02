Источник материала: Tut.by

Белорусско-немецкая группа Kriwi выпустила новый мини-альбом Kumački. Запись ЕР на студии звукозаписи LILA Music коллективу подарили после участия в шоукейсе Kyiv Music Days 2019.

Слушайте Kumački &mdash; Kriwi на Яндекс. Музыке

Группа презентует мини-альбом так: это электронное звучание, аутентичные белорусские песни и женское трехголосие. Солистки говорят, что у них менялся саунд, музыканты, локации, но кое-что было неизменным — народная песня. В новом альбоме Аквалерия Володько, Вероника Круглова и Настя Хмель делятся собранным в экспедициях этническим материалом, вплетая в него электронику и инструментальные сюрпризы. Сведением и мастерингом EP занимался Геннадий Пугачев.

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