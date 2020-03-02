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Глава МВД Германии отказался пожать руку Ангеле Меркель
Источник материала: Партизан
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель.
Министр Хорст Зеехофер отверг протянутую руку канцлера Ангелы Меркель на саммите в Берлине. Чиновник посчитал это мерой предосторожности от заражения коронавирусом. Инцидент произошел сегодня, 2 марта.
Меркель убрала руку и рассмеялась. Рассмеялись и присутствовавшие. «Это правильно», - сказала она, заняв свое место.
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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель.
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