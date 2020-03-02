Белорусам предложили сократить декрет до 2 лет, но повысить пособие

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Эти выводы эксперт сделала на основе опроса, проведенного Исследовательским центром ИПМ и BEROC об отношении белорусов к системе социальной защиты, в том числе к пособиям и отпуску по уходу за ребенком. Опрос проводился в сентябре-октябре прошлого года и охватил около 1,5 тыс. человек. Результаты опроса презентовали журналистам 28 февраля в Минске на очередном медиа-завтраке «Реформы на 100 миллиардов», организованном Исследовательским центром ИПМ.

Судя по ответам опрошенных, если пособия будут платить только 2 года после рождения ребенка, большинство родителей будет раньше возвращаться на работу, а на рождаемость это не слишком повлияет. Также, по мнению белорусов, пособия поддерживают семьи с детьми, но не стимулируют рождаемость.



Согласно опросу, в декрет ходят в подавляющем большинстве женщины, так как традиционно считается, что они нужнее детям.

По мнению опрошенных, из всех факторов больше всего «подвигнуть» на ранний выхода из декрета могут в основном материальные трудности.



Скриншот материалов презентации Катерины Борнуковой

В ходе опроса люди также отмечали нехватку садов, но они полагают, что решить вопрос можно в том числе с помощью частных детских садов, если их поддержит государство.

Скриншот материалов презентации Катерины Борнуковой

Скриншот материалов презентации Катерины Борнуковой

О пособиях

Катерина Борнукова. Фото предоставлено организаторами презентации



Катерина Борнукова в своей презентации о том, как работают и как должны работать, по мнению белорусов, детские пособия и отпуск по уходу за ребенком до трех лет, отметила, что большинство белорусов знают о пособиях и считают их некритично низкими.

При этом на вопрос «Влияет ли пособие на решение рожать детей?»43,4% ответили, что без него семьям приходилось бы намного сложнее и рожали бы реже, 18,3%, что многие семьи рожают ради того, чтобы затем три года получать пособие. А 23,2% считают, что никак не влияет.

При оценке правил выплаты пособий, 54,8% опрошенных считают несправедливым сокращение пособий наполовину, если мать или отец выходят из отпуска по уходу за ребёнком, справедливым - 28%.

То, что неработающий пенсионер не может оформить на себя отпуск по уходу за ребенком считают несправедливым 52,8%, справедливым - 25,4%.

Справедливо, что пособие по уходу за ребенком до трех лет не зависит от доходов семьи, - такое мнение высказали 62,7%. Несправедливым это считают 18,7%.

О продолжительности декрета



Скриншот материалов презентации Катерины Борнуковой

Оптимальной продолжительность декретного отпуска считают 80,3% опрошенных. 3,2% считают его слишком длительным, а 5,6% – слишком коротким.



Почему в отпуск выходят женщины, а не мужчины – на этот вопрос 39,6% опрошенных ответили, что большинство женщин зарабатывают меньше, чем мужчины, 27,2% считают, что кормить семью – это обязанность мужчин, а не женщин. А большинство (63,9%) полагает, что ребенку в этом возрасте больше нужна мать, чем отец.

23,7% отмечают, что мужчины не смогут справиться с ребенком до 3-х лет, 22,1%, что мужчинам сложно уйти в декрет из-за работодателя, 9,2%, что женщины реже настроены на карьерный рост, а 8,2%, что мужчины боятся, что их засмеют.

Мнения о возможных реформах

Получать обычное пособие в течение 3-х лет или пособие на 25% больше, но 2 года - в этом вопросе 35,7% опрошенных выбрали первый вариант, за повышенное пособие в течение 2 лет высказались 10,9%.







Скриншот материалов презентации Катерины Борнуковой

26,4% участников опроса считают, что если бы пособие платили только 2 года , а декрет оставался бы 3 года, то все или почти все выходили бы на работу по истечении 2 лет после рождения ребенка, 11,4% – что никто или почти никто не выходил бы на работу достижению ребенком 2 лет.





Скриншот материалов презентации Катерины Борнуковой







26,4% участников опроса считают, что если бы пособие платили только 2 года, а декрет оставался бы 3 года, то все или почти все выходили бы на работу по истечении 2 лет после рождения ребенка, 11,4% – что никто или почти никто не выходил бы на работу достижению ребенком 2 лет.





Скриншот материалов презентации Катерины Борнуковой



Скриншот материалов презентации Катерины Борнуковой



