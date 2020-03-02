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Белорусам предложили сократить декрет до 2 лет, но повысить пособие
Источник материала: Myfin
Эти выводы эксперт сделала на основе опроса, проведенного Исследовательским центром ИПМ и BEROC об отношении белорусов к системе социальной защиты, в том числе к пособиям и
Судя по ответам опрошенных, если
Согласно опросу, в декрет ходят в подавляющем большинстве женщины, так как традиционно считается, что они нужнее детям.
По мнению опрошенных, из всех факторов больше всего «подвигнуть» на ранний выхода из декрета могут в основном материальные трудности.
В ходе опроса люди также отмечали нехватку садов, но они полагают, что решить вопрос можно в том числе с помощью частных детских садов, если их поддержит государство.
О пособиях
Катерина Борнукова в своей презентации о том, как работают и как должны работать, по мнению белорусов, детские пособия и отпуск по уходу за ребенком до трех лет, отметила, что большинство белорусов знают о пособиях и считают их некритично низкими.
При этом на вопрос «Влияет ли пособие на решение рожать детей?»43,4% ответили, что без него семьям приходилось бы намного сложнее и рожали бы реже, 18,3%, что многие семьи рожают ради того, чтобы затем три года получать пособие. А 23,2% считают, что никак не влияет.
При оценке правил выплаты пособий, 54,8% опрошенных считают несправедливым сокращение пособий наполовину, если мать или отец выходят из отпуска по уходу за ребёнком, справедливым - 28%.
То, что неработающий пенсионер не может оформить на себя отпуск по уходу за ребенком считают несправедливым 52,8%, справедливым - 25,4%.
Справедливо, что пособие по уходу за ребенком до трех лет не зависит от доходов семьи, - такое мнение высказали 62,7%. Несправедливым это считают 18,7%.
О продолжительности декрета
Оптимальной продолжительность декретного отпуска считают 80,3% опрошенных. 3,2% считают его слишком длительным, а 5,6% – слишком коротким.
Почему в отпуск выходят женщины, а не мужчины – на этот вопрос 39,6% опрошенных ответили, что большинство женщин зарабатывают меньше, чем мужчины, 27,2% считают, что кормить семью – это обязанность мужчин, а не женщин. А большинство (63,9%) полагает, что ребенку в этом возрасте больше нужна мать, чем отец.
23,7% отмечают, что мужчины не смогут справиться с ребенком до 3-х лет, 22,1%, что мужчинам сложно уйти в декрет из-за работодателя, 9,2%, что женщины реже настроены на карьерный рост, а 8,2%, что мужчины боятся, что их засмеют.
Мнения о возможных реформах
Получать обычное пособие в течение 3-х лет или пособие на 25% больше, но 2 года - в этом вопросе 35,7% опрошенных выбрали первый вариант, за повышенное пособие в течение 2 лет высказались 10,9%.
26,4% участников опроса считают, что если бы пособие платили только 2
года
, а декрет оставался бы 3 года, то все или почти все выходили бы на
работу по истечении
2 лет после рождения ребенка, 11,4% – что никто или
почти никто не выходил бы на работу достижению ребенком 2 лет.
26,4% участников опроса считают, что если бы пособие платили только 2
года, а декрет оставался бы 3 года, то все или почти все выходили бы на
работу по истечении 2 лет после рождения ребенка,
11,4% – что никто или
почти никто не выходил бы на работу достижению ребенком 2 лет.
Источник: Myfin.by
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