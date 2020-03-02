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В эфире БТ на всю страну прорекламировали магазин наркотиков. Случайно

02.03.2020 16:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 1 марта, в эфире телеканала «Беларусь 1» вышло интервью главы МВД Юрия Караева. Он рассказывал, как его ведомство борется с наркотрафиком, когда вся торговля наркотиками перебралась в интернет. «Еврорадио» рассмотрело в сюжете довольно забавную деталь: когда камеру навели на экран компьютера, зрителям показали сайт интернет-магазина с наркотиками в даркнете. В кадр попали и адрес сайта, и цены на вещества, и даже контакты наркоторговцев в мессенджерах.

Журналисты выяснили, что контакты, которые «Беларусь 1» не зацензурила, актуальны даже сейчас. В телеграме по ним находится больше десятка каналов и чатов, которые продают синтетические наркотики или обещают «трудоустройство» закладчиком. На «Гидре» по указанному адресу также есть сайт, который предлагает самые разные наркотики и работу по их распространению.

После того, как этот казус дошел до прессы, выпуск той самой программы «Главный эфир» с Юрием Караевым за 1 марта исчез с ютьюба. Интервью с главой МВД, опубликованное отдельно, пропало следом. Через какое-то время видео перезалили, но контакты уже скрыли. Однако, как тонко подметило «Еврорадио», телеэфир назад уже не отмотаешь.

Читайте по теме: «Мне было 14 лет, я делал по четыре закладки в неделю». Монолог бывшего подростка-наркоторговца

 
 
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Вчера, 1 марта, в эфире телеканала «Беларусь 1» вышло интервью главы МВД Юрия Караева. Он рассказывал, как его ведомство борется с наркотрафиком, когда вся торговля...
 
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