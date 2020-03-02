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В Пинске прошли спартакиады ДЮСШ Брестской области по вольной борьбе и тяжелой атлетике

02.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В специализированных залах СДЮШОР № 5 (директор В.П.Хлуд) состоялись спартакиады ДЮСШ Брестской области по вольной борьбе и тяжелой атлетике. Выступали юноши и девушки 2005-2006 годов рождения.

Команды хозяев соревнований вошли в число сильнейших. Так, в упорном соперничестве наши борцы заняли первое место, что дает право представлять Брестчину на республиканской спартакиаде ДЮСШ, которая в марте состоится в Гомеле.

Среди пинчан в своих весовых категориях отличились Матвей Сыцевич (СШ № 10), Евгений Онищук (СШ № 15), Даниил Савчук (СШ № 3), Яна Матрунич (СШ № 16), Алеся Солоснюк (СШ № 10). В число призеров вошли Владимир Тихонов (Минское областное УОР), Семен Сыцевич (СШ № 10), Антон Язубец (СШ № 11), Артем Войтович (СШ № 18), Илья Потапчук (СШ № 15), а также Даниил Житникович (СШ № 1) и Юлия Семенихина (СШ № 17). Команду-победительницу готовили тренеры-преподаватели А.В.Лой, А.Д.Шабан, А.В.Семенихина.

Конкурентным оказалось первенство среди тяжелоатлетов. Здесь команда пинских штангистов стала бронзовым призером, уступив представителям Бреста и Березы. В личных зачетах первенствовали Инна Мельянец (СШ № 16), Илья Лукашов (Витебский ЦОР), Матвей Гурин (СШ № 2), Егор Ярошенко (СШ № 11). Вторые места заняли Никита Казак (СШ № 9), Иван Малахович (СШ № 11), Ангелина Галета и Дарья Мокиевец (обе из СШ № 16), третьей была Валерия Свирепа (СШ № 11). А прийти к успеху им помогли тренеры-преподаватели А.Л.Дымар, В.П.Хлуд, В.Б.Зеленков.

Константин МИХАЙЛОВ
Фото со свободных источников
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В специализированных залах СДЮШОР № 5 (директор В.П.Хлуд) состоялись спартакиады ДЮСШ Брестской области по вольной борьбе и тяжелой атлетике. Выступали юноши и...
 
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