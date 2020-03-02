Ученые опровергли распространенное мнение о рыбьем жире

Источник материала: Tut.by

По данным новой работы, польза дополнительного употребления жирных кислот переоценена. Реальный эффект показывает питание, богатое содержащей их рыбой, но его механизмы, по-видимому, более сложны и не компенсируются пищевыми монодобавками, пишет Naked Science .



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Ученые из Университета Восточной Англии провели метаанализ более ранних исследований о влиянии пищевых добавок, содержащих омега-3, и выяснили, что их польза в плане сердечно-сосудистых заболеваний практически отсутствует, а от онкологических они не защищают вовсе. Более того, эти добавки даже повышают риск рака: правда, вред, согласно работе, они несут в настолько же малой степени, как и пользу. Свои выводы авторы опубликовали в British Journal of Cancer и Кокрейновской базе данных систематических обзоров.

Исследователи рассмотрели и проанализировали работы, обследовавшие более 100 тысяч человек, в течение как минимум года потреблявших дополнительно добавки с омега-3 или не менявших свой обычный режим питания. Участниками 47 исследований были взрослые люди, у которых не было рака, но наблюдался повышенный риск его развития, или которым был ранее поставлен такой диагноз. Восемьдесят шесть исследований рассматривали влияние жирных кислот на приступы сердечно-сосудистых заболеваний или количество смертельных случаев, связанных с ними.

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты — вещества, входящие в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов. Организм не умеет синтезировать их в достаточном объеме самостоятельно, поэтому они входят в перечень соединений, которые необходимо полноценно получать из пищи. Добавки омега-3 жирных кислот популярны во всем мире: содержащие эти кислоты препараты продаются без рецепта, а спектр их потенциального положительного действия декларируется как очень широкий. В том числе зачастую заявляется об антиканцерогенном влиянии омега-3, а также возможности с помощью таких БАДов предотвратить инсульт и инфаркт. При этом вопрос, насколько эффективны добавки этих и некоторых родственных веществ не в составе их естественных источников, таких как жирные сорта рыбы, семена и масла некоторых растений, в последние годы служит двигателем многих научных исследований.

В своей работе авторы указывают, что, согласно проанализированному корпусу исследований, подобные добавки могут разве что немного снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и число приступов, но на большинство видов рака не влияют никак, а вероятность рака простаты способны немного повысить. Как полезные, так и вредные эффекты невелики. Если 1000 человек стали бы принимать такие добавки в течение примерно четырех лет, то было бы на три жертвы сердечно-сосудистых заболеваний меньше, шесть человек избежали бы ишемической болезни сердца (например, сердечного приступа), а рак простаты, по сравнению с обычными показателями, поразил бы еще троих.

«Общее воздействие на наше здоровье минимально», — подытоживает автор работы доктор Ли Хупер из Медицинской школы Нориджа Университета Восточной Англии. Отмечается, что данные, полученные для добавок, не эквивалентны воздействию рыбы на организм. «Жирная рыба — очень питательная пища в рамках сбалансированной диеты, богатой белками и энергией, а также важными микроэлементами, такими как селен, йод, витамин D и кальций, — это гораздо больше, чем источник омега-3». Ученые заключают, что, по их данным, нет смысла принимать добавки, не несущие никакой существенной пользы или возможности профилактики.