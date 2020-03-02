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Как "Беллегпром" тратит наши с вами деньги

02.03.2020 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава «Беллегпром» Татьяна Лугина снова вернулась к теме секонд-хендов.

Как "Беллегпром" тратит наши с вами деньги
Заявив, что выступает за честную конкуренцию, она озвучила предложение по решению вопроса:

— Закрывать — не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц.

Будем откровенны: прозвучавшая идея настолько же нелепа, как и само существования в ХХI веке концерна «Беллегпром». Неповоротливого и неэффективного, но при этом исправно проедающего бюджетные миллионы.

Вот несколько показательных цифр и откровений.

В 2019-м заработная плата в среднем по отрасли составила 670 рублей. (Помните, как в 2013-м глава государства распорядился довести зарплаты работников ОАО «Сукно» до 1100 долларов до 2016-го?).

На российском рынке концерн фактически потерял свою долю — около 20%. На рынке ЕС и стран «дальней дуги» рост составил 0,6 и 0,5%, соответственно.

Реализация продукции Минского камвольного комбината происходит за счет своих же предприятий. Например, модернизированный за счет бюджета новогрудской швейной фабрики «БелКредо».

«Камволь», чья модернизация стоила стране 110 миллионов евро, в 2020-м по планам властей должен был выпускать 5-6 миллионов метров погонных высококлассных тканей с содержанием шерсти, в основном класса «люкс». Пока что достигнут уровень в 2 миллиона 830 тысяч погонных метров. Но есть одна проблема.

— К сожалению, мода, тренды последних лет показывают другую динамику. То есть ценовой фактор в конкурентоспособности выходит на передний план. И изделия мужские класса «люкс» не так могут быть востребованы или востребованы не в том объеме, — заявила Лугина в интервью СТВ.

Иными словами, предприятию поставлена задача выпускать неконкурентоспособную продукцию в невостребованных рынком объемах. Однако, эти факты вряд ли остановят тех, кто ставит перед «Камволем» подобные задачи:

— Пошагово мы до 2023 года должны выйти на эти объемы. Единственное, какая будет структура ассортимента и что будет внутри, какие будут вкладываться смески. Тут уже покажет время.

Вспомнила глава «Беллегпрома» и о делах на ОАО «Сукно». В августе прошлого года здесь завершилась процедура санации. Как и «Камволь», это предприятие который год находится на особом контроле властей, начиная с Лукашенко. Судя по словам Лугиной, бюджету стоит приготовиться к новым тратам:

— Написана уже матрица задач, у нас закреплены люди. Единственное, что сейчас выверяется еще раз точно, это цепочка того оборудования, какое мы предполагаем к закупке, чтобы не было никаких вопросов. То есть актуализируем с учетом прихода нового руководителя. В этом году мы должны провести процедуру закупки оборудования. В середине следующего года оно будет смонтировано, и поэтапно начнут переходить люди.


«За тряпье взялись»


И в завершение несколько высказываний рядовых белорусов на форуме talks.by, которых возмутило предложение чиновницы по секонд-хендам:

«Ха-ха, убрать конкурента – это здоровая конкуренция. Логика белорусского чиновника».

«Предлагаю убрать «Беллегпром» – 7 магазинов на всю страну – пыль в глаза. Советские оборотни, так и норовят вернуться к тупой и беспощадной директиве».

«За тряпье взялись».

«Лугина, да поймите вы уже наконец, вы закройте хоть все сэконд-хенды, к вам в ваши магазины за вашей продукцией я все равно не пойду. И выручку вам не увеличу. И посчитайте таких, как я, по всей стране – прослезитесь. Вы что, реально совсем ничего не понимаете в потребительском поведении, или говорите такие вещи только от безысходности, потому что других путей спасения себя не видите?»

«А на сколько миллионов долларов предприятия «Беллегпрома» купили и покупают импортного оборудования и сырья для своих нужд? Думаю, выгоднее секонд возить».
 
 
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Глава «Беллегпром» Татьяна Лугина снова вернулась к теме секонд-хендов.
 
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