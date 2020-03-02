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Женщинам в Мюнхене будут частично покрывать оплату такси из городского бюджета. Туристкам тоже
Источник материала: Tut.by
Из городского бюджета Мюнхена будут частично оплачивать такси для женщин в ночное время, пишет
Женищине редко удается чувствовать себя в полной безопасности, если возвращаться домой в ночное время, а «лишние» деньги на такси есть не у всех. Власти Мюнхена учли этот момент и станут частично покрывать стоимость поездок. Деньги на это пойдут из городского бюджета.
Акция распространяется и на туристок тоже: абсолютно любая женщина старше 16 лет, находясь в баварской столице, сможет получить ваучер на пять евро. Их выдают в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения (Bürgerbüro). Единственное условие при использовании — вы должны заказать поездку с 10 вечера до 6 утра и ехать к себе домой, даже если живете в пригороде.
Конечно же, есть ограничения на количество ваучеров: за один раз вы можете взять не больше трех «билетов», а при оплате одной поездки можно использовать лишь один. То есть, даже имея на руках три ваучера, за поездку в 15 евро вы все равно должны будете заплатить 10 «живыми деньгами».
Если система окажется эффективной, власти откажутся от бумажных ваучеров и сделают специальное приложение для смартфона.
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Власти Мюнхена будут выдавать ваучеры на оплату такси в ночное время.
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