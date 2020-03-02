В пользу клиента. ДТП с участием нескольких авто одного лизингодателя признано страховым случаем

Источник материала: Myfin

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Поводом для пересмотра правоприменительной практики стало ДТП, которое произошло в ноябре 2019 года на пр. Независимости. В результате аварии пострадали сразу 3 автомобиля, два из которых оказались оформленными в лизинг через компанию «Микро Лизинг». Потерпевшая сторона обратилась в «Белгосстрах» для возмещения ущерба по автогражданке и получила отказ.

Страховщик принял такое решение, опираясь на пункт 158 Положения о страховой деятельности в Беларуси. Один из подпунктов гласит, что участие в ДТП нескольких транспортных средств, принадлежащих одному и тому же владельцу, автоматически делают такой случай не страховым, ведь владелец в таком случае является и потерпевшей стороной, и стороной, нанесшей вред.



Компания «Микро Лизинг», клиенты которой были участниками ДТП, обратилась в «Белгосстрах» с предложением взглянуть на ситуацию под иным углом.

— Правоприменительная практика ранее сводилась к тому, чтобы в таких ситуациях приравнивать собственника транспортного средства к владельцу. Но в случае с авто, оформленными в лизинг, было бы логичнее считать собственником машины лизинговую компанию, а владельцем – лизингополучателя. Мы рады, что коллеги из «Белгосстраха» приняли нашу сторону, — прокомментировал ситуацию первый заместитель директора «Микро Лизинг» Никита Чеботарь.

Исходя из определений, собственником транспортного средства (абз. 7 п. 149 Положения) является физическое или юридическое лицо, которому принадлежит право владения, пользования и распоряжения ТС с момента регистрации договора купли-продажи или иной сделки об отчуждении, которое указано в свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) транспортного средства.

Владельцы транспортных средств (абз. 3 п. 149 Положения) — юридические и физические лица, являющиеся в соответствии с законодательством собственниками или иными законными владельцами транспортных средств (в силу права хозяйственного ведения, оперативного управления, на основании договора аренды , доверенности на управление транспортным средством либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором).

Лизингополучатель — юридическое или физическое лицо, которому в соответствии с договором лизинга предоставляется во временное владение и пользование предмет лизинга (абз. 6 п. 2 Правил осуществления лизинговой деятельности, утвержденных постановлением Правления Нацбанка РБ).

Лизинговая компания является собственником авто, переданного в лизинг, но владельцем транспортного средства не выступает. Право владения и пользования авто передается по договору лизинга лизингополучателю.