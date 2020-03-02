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«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как развить свое дело с нуля, создать новые рабочие места и всегда быть причастным к самому женскому дню в году? Фермер из Миорского района решил заняться «весенним» бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С первой попытки он вырастил 40 тысяч тюльпанов. Для этого переоборудовал опустевшее от яблок овощехранилище под теплицу и холодильник. Кроме того, в зимние месяцы обеспечил работой 13 человек в своем районе. Теперь фермер подумывает, как увеличить цветочный урожай уже к следующему 8 Марта.
17 лет Владимир Кашкур занимается яблоками и грушами, содержит собственный питомник деревьев и выращивает ягоды. А цветочное направление в бизнесе называет не иначе как авантюрой. Из 50 тысяч луковиц вырастить удалось 40 тысяч цветов. Для новичка такой результат практически идеален.
Владимир Кашкур, фермер:
В начале года овощехранилище на 700 тонн остается пустым. А это самое время, чтобы высаживать тюльпаны. Одну камеру переоборудовал под холодильник – в нем цветы дольше и лучше сохраняются. Другая превратилась в теплицу.
Владимир Кашкур:
Все тюльпаны давно расписаны по заказчикам. Однако уже две недели фермеру приходится отказывать оптовым покупателям. Даже москвичам, которые, например, просили сразу 200 тысяч цветов.
Зато своим работникам Владимир Кашкур не отказывает ни в работе, ни в достойной оплате.
Владимир Кашкур:
Анастасия Бут, корреспондент:
Ажиотаж на тюльпаны ранней весной обоснованный: женщины рады букетам к празднику.
Наталья Анисько, работник фермерского хозяйства:
Анастасия Бут:
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Новости Беларуси. Как развить свое дело с нуля, создать новые рабочие места и всегда быть причастным к самому женскому дню в году? Фермер из Миорского района решил...
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