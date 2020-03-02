ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

02.03.2020 17:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как развить свое дело с нуля, создать новые рабочие места и всегда быть причастным к самому женскому дню в году? Фермер из Миорского района решил заняться «весенним» бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

С первой попытки он вырастил 40 тысяч тюльпанов. Для этого переоборудовал опустевшее от яблок овощехранилище под теплицу и холодильник. Кроме того, в зимние месяцы обеспечил работой 13 человек в своем районе. Теперь фермер подумывает, как увеличить цветочный урожай уже к следующему 8 Марта.

Анастасия Бут о процветающем бизнесе.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

17 лет Владимир Кашкур занимается яблоками и грушами, содержит собственный питомник деревьев и выращивает ягоды. А цветочное направление в бизнесе называет не иначе как авантюрой. Из 50 тысяч луковиц вырастить удалось 40 тысяч цветов. Для новичка такой результат практически идеален.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Владимир Кашкур, фермер:
Знакомый фермер российский меня уже несколько лет подготавливал – давно занимается тюльпанами, лет 15. И как бы все мне предлагал поэкспериментировать. Я особо всерьез не воспринимал. Но в прошлом году, когда к нему съездил пару раз в гости в феврале, загорелся.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

В начале года овощехранилище на 700 тонн остается пустым. А это самое время, чтобы высаживать тюльпаны. Одну камеру переоборудовал под холодильник – в нем цветы дольше и лучше сохраняются. Другая превратилась в теплицу.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Владимир Кашкур:
На днях теща приезжала в гости. Она живет в Миорах, ей уже под 80 лет. Она тоже такая цветочница. Отсюда она целый день практически и не выходила. Все ходила, смотрела, любовалась, охала, ахала.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Все тюльпаны давно расписаны по заказчикам. Однако уже две недели фермеру приходится отказывать оптовым покупателям. Даже москвичам, которые, например, просили сразу 200 тысяч цветов.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Зато своим работникам Владимир Кашкур не отказывает ни в работе, ни в достойной оплате.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Владимир Кашкур:
В нашем климате, в нашей зоне рискованного земледелия, особенно в Витебской области, когда погода непредсказуема и часто преподносит сюрпризы, очень рискованно заниматься чем-то одним.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Анастасия Бут, корреспондент:
В тренде нынче именно желтые тюльпаны. Несмотря на то, что в свое время Наташа Королева окрестила их вестниками разлуки, белорусские мужчины в эту примету не верят.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Ажиотаж на тюльпаны ранней весной обоснованный: женщины рады букетам к празднику.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Наталья Анисько, работник фермерского хозяйства:
Знаю, сколько вложено заботы, любви, нежности в эти цветочки. Находились рядом с ними, видела, как они вырастают, распускаются бутончики, рождается цветочек. Мне все равно очень приятно получить на 8 Марта букет от мужа именно тюльпанов.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Анастасия Бут:
Белорусские женщины будут обеспечены цветами на 8 Марта. А уж мужчины, и, надеюсь, не только фермеры, об этом позаботятся.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Люди в материале: Владимир Кашкур, Наталья Анисько, Анастасия Бут

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как развить свое дело с нуля, создать новые рабочие места и всегда быть причастным к самому женскому дню в году? Фермер из Миорского района решил...
 
Новости дня
Новости разные
 
В пользу клиента. ДТП с участием нескольких авто одного лизингодателя признано страховым случаем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика