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Минздрав назвал число заразившихся коронавирусом в Беларуси

02.03.2020 17:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Теперь официально: в Беларуси коронавирус есть у трех человек – это люди из Минска и Витебска. Но результаты их тестов еще отправят в одну из лабораторий ВОЗ на подтверждение.Об этом рассказала Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси, пишет TUT.by.

В Минске коронавирус у двоих человек. Сейчас они чувствуют себя нормально, у одного даже не было повышенной температуры, рассказал главный инфекционист страны Игорь Карпов. Эти люди госпитализированы. 

Напомним, 28 февраля Минздрав подтвердил, что коронавирус дошёл до Беларуси – и в нашей стране есть первый больной. Им оказался студент БНТУ, который приехал в Беларусь из Ирана. 

Вечером 29 февраля, иранский студент провел стрим в инстаграме – заявил, что вирусом также болен отец его невесты. В тот же день Минздрав не подтвердил эту информацию. Однако сегодня выяснилось, что у отца невесты студента из Ирана один из тестов на вирус показал «сомнительный результат» — и он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта Минздрав рассказал, что один из тестов на коронавирус подтвердился у беларуски из Витебска, которая вернулась в страну из Италии. Как заявляют в ведомстве, сейчас этой пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Теперь официально: в Беларуси коронавирус есть у трех человек – это люди из Минска и Витебска. Но результаты их тестов еще отправят в одну из лабораторий ВОЗ на...
 
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