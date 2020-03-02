|
В Гомельском районе мужчина пытался ограбить банк. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомельском районе произошло разбойное нападение на банк.
По
В руках мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница банка не выполнила требование нападавшего и нажала на тревожную кнопку. Мужчина скрылся с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается личность нападавшего.
Если вы обладаете информацией о преступлении, сообщите ее в правоохранительные органы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомельском районе произошло разбойное нападение на банк. По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 2 марта. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)