В Гомельском районе мужчина пытался ограбить банк. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомельском районе произошло разбойное нападение на банк.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 2 марта. В отделение зашел неизвестный и потребовал передать ему деньги из кассы.

В руках мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница банка не выполнила требование нападавшего и нажала на тревожную кнопку. Мужчина скрылся с места происшествия.



Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается личность нападавшего.

Если вы обладаете информацией о преступлении, сообщите ее в правоохранительные органы.