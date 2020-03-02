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Путин предложил упомянуть в Конституции Бога и русский народ

02.03.2020 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин предложил включить в Конституцию страны упоминание о Боге и русском народе.



Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Эти предложения содержатся в поправках в Конституцию, которые внес Путин.

В конституции предлагается закрепить позиционирование русского народа как государствообразующего. В то же время муниципальным служащим запретят иметь иностранные счета и гражданство.

Кроме того, одна из поправок предусматривает признание брака исключительно союзом мужчины и женщины.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин предложил включить в Конституцию страны упоминание о Боге и русском народе.
 
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