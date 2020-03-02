Молодость как паранойя. Что делать с этим безумием?

Источник материала: Ежедневник

фото: purebeau.ie

Опять читаю в глянце: «В свои 50 она выглядит на 30». Типа восторг. И который раз думаю: а что же позорного в пятьдесят выглядеть на пятьдесят? На хорошие, честные пятьдесят. Красивые пятьдесят. Нормальные пятьдесят.

Нет, блин, возраст - это какой-то стыд и срам. Что не утверждается прямо, но обязательно подразумевается. Мы любой возраст как бы уважаем, но давайте, мадам, сбросим лет двадцать, а? Как-то приятнее нам всем будет от этого. Не получается? Тогда проходите, мадам, не задерживайтесь. Нам требуются молодые. Ваши морщинки никого тут не радуют.

Все помешались на молодости. Готовы выпрыгнуть из старой кожи, в надежде, что появится новая. Лет в сорок многие женщины буквально сходят с ума. Начинают вытворять с собой что угодно, лишь бы никто не дал им этот «страшный» возраст. Похоже на истерику: «Я еще юная, юная, юная!».

У меня есть знакомая, вполне светская дама, мы знакомы давно. И как-то, лет десять назад, заговорили об уколах и пластике. Элла улыбнулась: «Слушайте, Алексей, ну это же смешно – гнаться за юностью. Я никогда с собой ничего не делаю». Мне очень понравилось ее здравомыслие. А спустя пару лет мы встречаемся, смотрю: она явно лицо «обработала», глаз у меня наметанный. И между делом опять завожу разговор о погоне за юностью. Элла все так же улыбается: «Нет, я никогда!». То есть просто врет. Какие-то дурынды, мол, колются и подтягиваются, но только не я. А сама впала в то же безумие. Потому что не хочет выглядеть на пятьдесят, а хочет на тридцать, потому что у нас тупой и безжалостный культ юности.

Только вот какая фигня. Со всеми уколами и приколами ты все равно будешь выглядеть на пятьдесят. Ну хорошо, на 49 с половиной. И никакой трагедии в этом нет, живи себе и радуйся, много есть кайфов в любом возрасте. А если увлечешься этой погоней, всей этой пластикой, то будешь выглядеть на уродливые пятьдесят. От тебя уже будут шарахаться.

Но все адски хотят юности. Все хотят называться «девушками» и не иначе. Будто после сорока жизни нет, могильный сумрак.

Косметологи мне рассказывали, что сейчас на уколы ботокса подсели девчонки, которым по 25 лет. Двадцать пять! У них еще очень гладкая кожа и веселые глаза, но они считают, что появились морщины, грядет ужасная старость, доктор, срочно укол!

Вот это наша страшная эпидемия, а не какой-то там коронавирус. Эпидемия истерической юности.

Возраст – это просто тотальный кошмар. Журналы, телепрограммы и инстаграм-жрицы громогласно трубят: «Да! Только молодость! С морщинами ты никому не нужна!»Женщины запуганы, сидят по салонам, трясутся и молятся: «Господи, избавь меня от лишних двадцати лет!».

Фотошоп и фильтры теперь главные друзья женщин. Они мусолят свои фотки до состояния глянца, когда узнать невозможно уже. Дико смешно и жалко их всех.

…Однажды я говорил с Изабеллой Росселлини, спросил о пластических операциях. Надо заметить, что Изабелла выглядела тогда на свои честные шестьдесят. Хотя вроде мегазвезда, уж может себе позволить. Но совершенно меня обворожила, влюбила в себя.





Она была чуть насмешливой, раскованной, безумно обаятельной. Она сказала, что не делала никаких операций, никаких уколов и вообще ей это странно. Понимаете, говорит, ну в 60 я буду выглядеть на 50, допустим. А в 80 тогда я должна выглядеть на прекрасные 70? А в 90 на чудесные 80? «Ну глупость же какая-то!». Она засмеялась. Как свободная женщина. Счастливая тем, что у нее есть. Тем, что было. Да, Изабелла, да! Глупость, полная глупость. Даже хуже. Но кто вас услышит?

Молодость у нас теперь как паранойя. Как диктатура. И она всё агрессивнее, всё навязчивей. Все комичней и отвратительней.

Арсений Беляков, Сноб