Выбираем изголовье кровати: что нужно знать перед покупкой?

Источник материала: Tut.by



Изголовье кровати является не только красивым обрамлением мебели, но и практичной деталью: правильно подобранная конструкция делает кровать функциональной и удобной для отдыха. Сегодня TAM.BY расскажет, какие виды изголовья кровати бывают и как не ошибиться при выборе мебели.

Содержание:

Какие виды изголовья кровати бывают



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Существует несколько видов изголовья кровати, которые влияют на базовые функции мебели и общий дизайн помещения. Условно изголовья можно классифицировать по следующим характеристикам:

дизайну: классическое, изогнутое, угловое;

степени жесткости: твердое, мягкое, комбинированное;

высоте: низкое, высокое.

Дизайн изголовья



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Классическое. Популярный дизайн, имеющий форму прямоугольного или квадратного полотна. Редкие модели изготавливаются с изголовьем других фигур — полукруга, шестиугольника, треугольника. Некоторые классические модели имеют высокие до потолка конструкции.

Изогнутое. Дизайн с плавными закругленными краями, «огибающий» кровать. Подходит для интерьера барокко, классицизм, неоклассицизм.

Угловое. Предполагает наличие дополнительных боковых вставок. Такая конструкция, в отличие от вариантов выше, отличается ощутимой громоздкостью.

Степень жесткости



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Твердое изголовье изготавливается из деревянных материалов (МДФ, массива, ламината) или металла, пластика, камня, гипса. Иногда деревянные и пластиковые изголовья кровати куда дешевле, чем мягкие аналоги. Толщина изделия — от 1 см и больше.

Мягкое изголовье кровати собирается из каркаса, наполнителя и ткани. К твердой основе крепится мягкий наполнитель и обшивается тканью. В качестве нее используется синтетика либо натуральная обивка: замша, велюр, кожа, экокожа. Толщина мягкого изголовья больше, чем у твердого: от 5 до 10 см.

Комбинированное изголовье сочетает твердый материал и мягкие вставки из ткани и наполнителя. Изголовье с комбинированным дизайном придает кровати роскошный вид и неповторимый стиль, однако такой вариант не может быть бюджетным.

Высота изголовья



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Изголовье имеет разную высоту, которая не всегда зависит от высоты самой кровати. Стандартное значение — 40 см. Соответственно, изголовья ниже этой цифры считаются низкими, выше — высокими. Обратите внимание: чем выше изголовье, тем удобнее сидеть на кровати спиной к опоре.

Какое выбрать изголовье кровати



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В вопросе о том, какое выбрать изголовье кровати, никто однозначного ответа вам не даст. С дизайном можете определиться самостоятельно, а вот с точки зрения функционала учтите несколько нюансов.

Мягкое изголовье кровати выбирают любители повышенного комфорта, которые привыкли опираться на «спинку» кровати во время чтения, просмотра фильмов.

Вы можете сэкономить место для напольных книжных ниш, разместив полки на изголовье. В таком случае высота изголовья увеличивается за пределы 40 см.

Если не знаете, какое выбрать изголовье кровати для зонирования комнаты, рассмотрите мебель с угловым дизайном — боковые вставки позволят изолировать спальное место.

Попробуйте найти компанию, которой мягкая мебель в Минске будет выполнена на заказ. Можно заказать готовый прикроватный блок. Он замечателен многофункциональностью: вмещает ящики, полки, зеркала, освещение, а также без труда перемещается в другую часть комнаты как самостоятельная мебель.

Планируя установку кровати со встроенными тумбами, помните: такое изголовье шире кровати, но не выше ее. Для массивной конструкции потребуется много места в ширину.

Откажитесь от свободностоящих светильников, если делаете кровать на заказ: подобранное под вас освещение можно вмонтировать в изголовье.

Если ваша кровать без изголовья, а менять на новую либо приобретать отдельные тумбы не хочется, обойдитесь ширмой. Просто разверните ее вдоль стены и передвиньте вплотную кровать.

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