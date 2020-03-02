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2 года колонии-поселения получил водитель за ДТП в Брестском районе, в котором погиб велосипедист

02.03.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 марта огласили приговор жителю Брестского района, который обвинялся в смертельном наезде на велосипедиста, сообщает пресс-служба областного суда.


Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и назначил 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Его также на 5 лет лишили права управления транспортными средствами.

ДТП произошло 8 октября прошлого года. Обвиняемый ехал на микроавтобусе в направлении деревни Рудовец, Брестского района. Во время движения он отвлекся от управления на разговор по мобильнику, и сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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