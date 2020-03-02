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2 года колонии-поселения получил водитель за ДТП в Брестском районе, в котором погиб велосипедист
Источник материала: Tut.by
2 марта огласили приговор жителю Брестского района, который обвинялся в смертельном наезде на велосипедиста, сообщает
Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и назначил 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Его также на 5 лет лишили права управления транспортными средствами.
ДТП
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Водитель отвлекся на мобильник и не заметил велосипедиста.
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