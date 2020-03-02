Эксперт: Ситуация с профсоюзами в Беларуси доведена до абсурда









– Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать, – заявил он во время выступления на съезде ФПБ в Минске





Завтра твоей страны отвечает председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук. Смогут ли провластные профсоюзы обуздать цены? На вопросыотвечает председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП)





– Цены - это абсолютно не функция профсоюзов, – отмечает Александр Ярошук.





По его словам, в цивилизованных странах перед профсоюзами не ставят таких задач, и сами они не изъявляют желание осуществлять контроль за ценами.





– Такое возможно только в жестких авторитарных, диктаторских режимах, где профсоюзы выполняют функцию тотального контроля над трудящимися, над обществом, – говорит лидер БКДП.





Он считает, что ФПБ не является в общепринятом смысле профсоюзом и общественной организацией, а на самом деле – часть государственной структуры управления, которая жестко вмонтирована в систему власти.





– Но даже если бы это была и общественная организация, она могла бы ограничиться только какими-то благими пожеланиями, чтобы цены не росли. Иные возможности влияния просто не существуют, – уверен Александр Ярошук.









– На съезде ФПБ глава государства также подчеркнул, что для профсоюзов важнейшими являются два вопроса: занятость и заработная плата. Вам не кажется странным, что руководитель страны напоминает об этом профсоюзам?





– Общеизвестно, что главная задача профсоюзов – добиваться надлежащего уровня зарплаты. Но вы когда-нибудь слышали, чтобы ФПБ жестко потребовала от власти решения проблем заработной платы, которая на самом деле уже десять лет не повышается?





На этом съезде все должно было происходить с точностью до наоборот: пришел президент и профсоюзы жестко с него спросили, почему в стране десять лет не растет реальная зарплата? Ты же глава государства, тебе непосредственно подчиняется правительство, ты формируешь социально-экономическую политику.





А здесь все происходит невероятным образом: президент поручает профсоюзам, чтобы они выполняли свои первоочередные уставные функции.





Хотя, все эти поручения выглядят как фарс. В последнее время уже в Украине, на которую все тыкали пальцем, зарплата выше, чем у нас: и средняя, и минимальная.





Вообще, я разочарован съездом ФПБ. Ожидалось, что Лукашенко будет делать какие-то программные заявления, озвучивать свою стратегию, свою идеологию и философию дальнейшего развития страны, социально-экономической политики.





А все ограничилось примитивно банальными рассуждениями и поручениями, в том числе, профсоюзам контролировать занятость, цены и зарплаты.





– Как вы относитесь к призывам Лукашенко создавать профсоюзные ячейки на частных предприятиях и намерении подписать соответствующий указ, если хозяева фирм не прислушаются к этому пожеланию.





– Если такой указ появится, он покажет всю нелепость политической системы, а также взаимной любви ФПБ и власти. На самом деле, в Конституции и в Законе «О профессиональных союзах» четко прописано, что создание профсоюзных организаций – добровольное дело исключительно самих трудящихся, работников, в том числе, на частных предприятиях.





В самом законе предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает в случае, если где-то администрация препятствует исполнению трудящимися своих законных прав на создание профсоюза.





У нас ситуация с профсоюзами ненормальная. Независимые профсоюзы не имеют ни одного шанса и возможности создать свои ячейки, в том числе и в сфере частного бизнеса.





Хотя после того, как на предыдущем съезде звучало поручение Лукашенко по просьбе главы ФПБ Орды к в течение полутора лет повсеместно создать в организациях, фирмах, на предприятиях частной формы собственности профсоюзные организации, к нам обращались бизнесмены и говорили, что это профанация чистой воды.





Минский завод игристых вин даже размещал в интернете объявление с приглашением на постоянную работу председателя профкома. Ситуация была доведена до абсурда.





Когда к нам обращались представители бизнеса, мы их предупреждали о последствиях: если вы на самом деле будете создавать по-настоящему независимый профсоюз с нашим участием, то дни вашего бизнеса сочтены.





В Беларуси сложилась ненормальная ситуация, когда жесткая авторитарная власть в целях тотального контроля за работниками, в том числе и на предприятиях частной формы собственности загоняет всех людей в профсоюз.





Так что это никакое не добровольное волеизъявление, а принуждение к профсоюзному членству. На самом деле, эти организации никакого отношения к профсоюзам иметь не будут.