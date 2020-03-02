Источник материала: Новости Дзержинска

В Скирмантовской сельской библиотеке состоялись фольклорные посиделки «Как на Масленой неделе»

В Скирмантовской сельской библиотеке состоялись фольклорные посиделки «Как на Масленой неделе», посвящённые празднику Масленица.

Библиотекарь Нелла Сергеевна Янковская рассказала ученикам 1-3 классов историю Масленицы, о том, как именно величают каждый из дней масленичной недели и как наши предки праздновали и шутили в этот праздник. Вспомнили зимние и весенние приметы, пословицы, скороговорки и сказки. Ребята с большим удовольствием отгадывали загадки, принимали участие в играх «Горячий блин», «Попади в солнышко», «Ручеёк», «Заплети косу».











