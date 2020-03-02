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«День безопасности. Внимания всем!»

02.03.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Проблема защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации заслуживает особого внимания. ЧС – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. И больше других в таких обстоятельствах опасности подвержены дети: недостаток определенных знаний и практических навыков порой приводит к печальным последствиям.

«День безопасности. Внимания всем!»

По информации инспектора СПиВО РОЧС Анастасии Юрченко, с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности и проведения образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике проводится профилактическая акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны.

Данная акция проводится в 2 этапа:

1 этап – в период с 2 по 13 марта акция проводится в общежитиях, детских торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах;

2 этап – в период с  16-27 марта будет проводиться работа по обучению населения сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналу «Внимание всем» – «Скарбонка бяспекі».

В рамках проведения профилактической акции кировчане смогут принять участие в мероприятиях «Пожарная лаборатория», а так же спасатели проведут с ними беседы «Секрет безопасности».

 
 
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Проблема защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации заслуживает особого внимания. ЧС – это всегда реальная угроза жизни и здоровью...
 
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