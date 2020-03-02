Великий пост в XXI веке: отказаться от мяса или «Фейсбука»?

Источник материала: Аргументы и факты

Далее следуют рассказы о собственном опыте и о чужом, о рецептах и самочувствии до, во время и после Поста. Ничем, ну совсем ничем такие разговоры не отличаются от обсуждения …ну, например, диеты по группе крови.

Но, говоря по совести, разве это имеет отношение собственно к вере? Нет. К диете? Сомнительно. К жизни? Раве что хипстеров.

Великий пост – это время, когда Еда уходит на второй план. И это правда. А что заполняет собой передний план бытия?

Совсем немного истории

Воздержание, или пост появился раньше, чем все современные религии. Язычество знало посты перед посвящением в члены племени подростков, мастера постились перед строительством кораблей или началом работы над мечом, девушки – перед посвящением Богине.

В современных религиях пост – время борьбы со страстями, время принесения жертвы, молитвы, покаяний, размышлений. В разных течениях христианства пост выглядит по разному. Он может ограничивать определенные продукты, а может не иметь ограничений в пище.

На Руси православный пост появился после Крещения в 988 году с образованием первых христианских монастырей. Его длительность — 40 дней , столько времени Иисус провёл в пустыне, постясь и размышляя, в то время как его пытался соблазнить дьявол.

Вот и считается, что и православным в эти дни полагается поститься и вести внутреннюю борьбу с Сатаной.

Нужно сказать, что ограничения в пище накапливались с веками. Сначала просто еда откладывалась на вечер. Потом стали добавляться и ограничения в продуктах — запрет на мясо, молоко и т.д. В первую и последнюю неделю пост самый строгий.

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Пост католиков и протестантов

У католиков разграничивают «пост» и «воздержание». Воздержание от мяса рекомендуется во все пятницы Великого поста. Строгий пост соблюдают в первый день — Пепельную среду, когда в храмах совершается древний обряд посыпания главы пеплом в знак покаяния, и в Страстную пятницу. Во время строгого поста запрещено мясо, а есть досыта можно только один раз в день. Во все остальные дни поста ограничений в пище нет — следует совершать благие дела, отказываться от развлечений и усиленно молиться.

Главное, как призвал с началом поста всех католиков папа римский Бенедикт XVI, «устранить всё, что отвлекает дух».

Легче всего поститься протестанту, особенно – лютеранину. У них всего два поста: Адвент (аналог Рождественского поста) и Великий пост. Но даже в это время запрета на мясоедение нет. Рекомендуется лишь «умеренная еда» и благочестивая жизнь.

Протестанты, тем не менее, часто держат собственный пост – в то время, когда видят в этом необходимость — например, при болезнях, в трудных ситуациях, перед серьёзными событиями или принятием ответственного решения. Обычно эти посты длятся не дольше трёх дней, однако они вполне серьёзные — с полным воздержанием от еды.

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Пост монашеский и мирской

Как известно, и века ранее, и сейчас, в монастырях мясо не едят вообще, даже в скоромные дни. В пост же принято питаться совсем скудно. Есть понятия «сухоядения» (пища не подвергается тепловой обработке), полный отказ от пищи, просто постные дни.

У мирян пост гораздо более мягкий. Нельзя есть пищу животного происхождения, зато можно употреблять растительное масло и морепродукты (они не относятся ни к мясу, ни к рыбе). Есть послабления для больных, беременных женщин, престарелых и детей.

В православной церкви вообще не поощряется пост для детей, не достигших 7 лет и не принявших первое причастие.

Иеромонах ФЕОГНОСТ, келарь Свято-Данилова монастыря:

Что такое пост? Это посильная и добровольная жертва Богу. Делание духовное. Инструмент духовного совершенствования, который служит человеку, стремящемуся доказать свою любовь к Богу. Задача поста – очищение и покаяние. И так называемая «диетическая» составляющая здесь – далеко не самая важная.

Во время поста главное – не есть друг друга, все остальные каноны (отказ от мяса, развлечений и прочее) – вторичны.

Безусловно, для современного человека пост - это стресс. В этот момент происходит внутренняя борьба с нашими бесами, которые совсем не хотят уступать. И человек, отказывающийся от страстей, ему близких, тоже вступает в борьбу: с самим собой, со своими привычками, своим окружением иногда. Но церковь при этом никогда не настаивает на «букве закона»: ведь пост для всех разный. У монахов он строгий, у мирян - более мягкий, у больных, беременных женщин и маленьких детей – щадящий. Поскольку пост - в первую очередь деяние духовное, посоветуйтесь со священником.

Великий пост и жизнь современного человека

Религиозные каноны создавались в соответствии с жизнью человека сотни лет назад. А мы понимаем, что темпы развития цивилизации тогда были неизмеримо более медленными, чем в последние 100-50 лет.

Самый очевидный пример: сто и более лет назад самое «горячее» время – лето. Это время работы на полях, путешествий, строительства. Зима – время отдыха и накопления «жирка» за счет запасов продуктов и свободного времени.

Сейчас же все ровно наоборот. У абсолютного большинства наших современников отдых запланирован на лето. Следовательно, к началу Великого поста он приходит, в основном, уже израсходовавшим свой запас сил, уставшим. К тому же ограничивать себя человек уже разучился, в нашем-то мире потребления. А тут такой стресс!

И вот многие, кто с энтузиазмом начинают поститься, собирают рецепты, обсуждают в Твиттере, Фейсбуке и ВК свои намерения … через неделю ослабевают. Становятся раздражительными, уставшими. Что может здесь помочь? Да только человек сам себе.

Хочешь принести жертву – приноси и не жалей. Не можешь по максимуму – приноси то, что выдержишь.

В поисках ответа на вопрос, как соблюдает пост современный человек, я залезла в англо-ирландскую часть Фейсбука. Сколько интересного я там нашла! Одна молодая ирландка с гордостью рассказывала, что в ее семье принято на время поста отказываться от самого любимого: она перестает есть белый шоколад, брат – выходить в Твиттер (на целую неделю!!!), папа – поедать любимые стейки, мама – смотреть сериалы.

Не удивлюсь, если часть народа, в т.ч. российского, откажется на 40 дней от Фейсбука. А я не подойду к плите…