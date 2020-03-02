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Этот трогательный снимок беларуского фотографа признали лучшим в мировом конкурсе фотографий

02.03.2020 17:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский фотограф и организатор MFM Андрей Лянкевич рассказал в своем фейсбуке, что стал победителем международного конкурса #Thisisgender. Его запустила Global Health 50/50 – инициатива, миссия которой – продвигать гендерное равенство в глобальном здравоохранении. Команда получила свыше 400 заявок из 53 разных стран мира, результаты подводила международная комиссия экспертов. Она же и определила, что работа беларуса в номинации Traditional interiors – лучшая.

Свою фотографию Лянкевич сделал в Беларуси в 2018 году. На ней – вдова Ольга Федоровна Маркевич, сидящая в своем доме. Она окружена цветами, вышивками и плюшевыми игрушками; женщина сушит зерно на ковре, разложенном на полу. «Хотя обстановка [в кадре] может выглядеть уникальной, положение этой женщины – нет, – пишет Global Health 50/50 в своем пресс-релизе. – В Беларуси, как и в любой другой стране мира, женщины живут дольше мужчин.

Женщин старше 65 лет в Беларуси в 1,5 раза больше, чем мужчин того же возраста. А женщин старше 74 лет вдвое больше, чем мужчин-сверстников. В результате этого неравенства многие пожилые женщины остаются жить в одиночестве – и, как это часто случается, впервые в жизни становятся независимыми.

В интимном образе [который уловил Андрей Лянкевич] отсутствие мужчины становится явным, а единственная фигура женщины доминирует в кадре. <...> Через объектив Андрея стандартное изображение старости искажается. Несмотря на то, что женщина одна, она не выглядит уязвимой. Нас втянули в ее маленькую комнату, пригласили стать свидетелями цветов, ее характера и жизни и, в конечном счете, увидеть старость как возможность для женщин взять на себя ответственность за свою жизнь – гордую, яркую и наполненную смыслом».

Снимок Лянкевича и работы других участников конкурса представят на выставке «Гендер» в UCL North Cloisters в Лондоне. Она пройдет с 9 по 23 марта и будет бесплатной – полностью доступной для всех желающих ее посетить.

Читайте по теме: «Даже если бы спонсоры продали две почки, проект все равно не окупился бы». Фотограф Андрей Ленкевич о «Месяце фото», селфи и иконах

 
 
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Минский фотограф и организатор MFM Андрей Лянкевич рассказал в своем фейсбуке, что стал победителем международного конкурса #Thisisgender. Его запустила Global Health 50/50 –...
 
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