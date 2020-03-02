Подарки-клише. Что НЕ стоит дарить женщинам 8 Марта?

Источник материала: Аргументы и факты



Ксения Мартуль. Фото из архива героини.

Вместе с преподавательницей БГУ по гендерной коммуникации Ксенией МАРТУЛЬ «АиФ» составил подборку тех подарков, от которых лучше воздержаться. Заодно мы напомним, что это за праздник такой – 8 Марта.

Предыстория

В 1909 году женщины Нью-Йорка вышли на улицы с требованием равной оплаты труда и предоставлением женщинам права голосовать. Немецкие социалистки, а также Клара Цеткин и Роза Люксембург на Женской конференции сошлись на мнении, что необходим праздник, который бы продвигал равные права для женщин. Так появился Международный женский день. До СССР он дошел в 1913 году.

Примерно до 70-х годов 8 Марта ассоциировалось с участницами революции и их борьбой за независимость женщин. А в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года Днём борьбы за права женщин и международный мир ООН. Это решение было принято в связи как с Международным годом женщин, так и Международным десятилетием женщин (1976-1985 годы).

Со временем мы забыли об истинном предназначении праздника. Поэтому на работе можно услышать такие поздравления женщинам: «Вы — украшение коллектива, почаще улыбайтесь и радуйте нас своим присутствием!». Данные слова могут быть сказаны от души, но женщина - не вазон с цветами, который существует только для того, чтобы радовать взор окружающих.

Женщина — полноправная сотрудница организации, поэтому 8 Марта лучше подчеркнуть её профессиональные заслуги, наградить премией, грамотой, и если это заслуженно, повышением. Это будет лучший подарок, напоминающий об истинном предназначении Международного женского дня. А что не следует дарить?

Кухонные принадлежности





Подарить кухонную утварь можно в случае, если женщина в восторге от готовки и постоянно пробует новые кулинарные рецепты. А когда кухня лишь «вторая смена», подарок скорее оскорбит. Неважно, насколько навороченной будет сковородка – не всем женщинам готовить в радость. Посуда может трактоваться как обидный и несправедливый намек: «Место женщины на кухне». Да и сами подумайте, разве кастрюля может быть долгожданным сюрпризом на праздник?

Бытовые приборы





Вроде бы практичный подарок: пылесос, электрочайник, мультиварка, утюг... Но 8 Марта не хочется чувствовать себя домохозяйкой с тряпкой наперевес. Бытовую технику женщина и сама себе выберет, если понадобится. А вот гаджеты – смартфон, планшет, музыкальные колонки – желанные презенты. Особенно качественные и современные модели.

Предметы красоты





Антивозрастные крема и самоучители «Как похудеть за 30 дней» – табу. Получить в подарок омолаживающее средство, каким бы дорогим оно не было, одинаково обидно в любом возрасте. А намекать женщине на похудение даже грубо. Спортивный инвентарь или абонемент в фитнес-зал не лучшие варианты, если женщина об этом не мечтала. Также удержитесь от покупки наборов из гелей для душа, дезодорантов, шампуней и полотенец. Вручение таких подарков будто говорит: «С праздником, дорогая! Помойся по такому поводу!». Из косметики и бытовой химии покупайте либо то, что заказывала ваша дама, либо ничего. Женщины лучше разбираются в том, какая косметика им подходит исходя из их потребностей, типа кожи, гормонального состояния и т. п. Это касается и парфюма: риск прогадать с ароматом большой. Если хочется подарить что-то, связанное с красотой, вручите сертификат на посещение салона, СПА или массажного кабинета – от этого мало кто откажется.

Безделушки





Подаренные мягкие игрушки, блокноты, статуэтки, вазы и рамки для фотографий – скорее разочарование, чем радость. Такой подарок кажется безличным, сделанным просто ради приличия. Безделушки следует дарить только в том лучше, если вы знаете, что женщина их оценит. Например, если она коллекционерует статуэтки. А рамки лучше преподносить с уже вложенными фотографиями или предложением оформить её. Многие женщины предпочтут цветы в горшках срезанным тюльпанам, которые завянут через неделю – так экологичнее. Не стоит дарить и громоздкие вещи, загромождающие помещение – например, садовые скульптуры (особенно тем, у кого нет сада), лишние предметы мебели. К «отмазкам» относятся также вещи не по вкусу женщины — украшения и одежда. Особенно купленные по акции на ближайшем рынке. Процесс дарения и выбора вещи не должен быть небрежным. Альтернатива вышеперечисленному – подарок, сделанный вашими руками. Или тот, что вызовет у женщины приятное воспоминание.

Главное – подойти к этому с уважением, вниманием и любовью.