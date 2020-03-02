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В Беларуси - три случая заражения коронавирусом

02.03.2020 18:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Три случая заражения новым китайским вирусом зафиксированы в Беларуси.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны – главный санитарный врач Наталья Жукова на брифинге в Минске, передает БЕЛТА.

«У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить», - сказала она, добавив, что в работе белорусских лабораторий она уверена.

По ее словам, жительница Витебска, у которой обнаружили вирус, чувствует себя хорошо, она практически здорова.

Два пациента в Минске чувствуют себя также нормально, у них даже не было температуры. «Просто контролируем ситуацию. В случае необходимости готовы оказать помощь», - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

Имена и фамилии зааженных граждан не сообщаются.

Напомним, коронавирус был обнаружен у сотрудницы Витебского мехового комбината. Теперь она находится в больнице в отдельном боксе. Женщина приехала из Милана, где находилась на выставке. Вместе с ней там были другие сотрудники обувных предприятий «Белвест» и «Марко». Около трех десятков человек сдали кровь и тесты на коронавирус. Все они тоже госпитализированы.

Новый вирус впервые был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на съезде официальных профсоюзов 28 февраля, заявил, что не считает нужным закрывать границы Беларуси в связи с коронавирусом.

В Китае уже почти три месяца свирепствует коронавирус, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Три случая заражения новым китайским вирусом зафиксированы в Беларуси. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны – главный санитарный врач Наталья...
 
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