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В Беларуси - три случая заражения коронавирусом
Источник материала: БДГ
Три случая заражения новым китайским вирусом зафиксированы в Беларуси.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны – главный санитарный врач Наталья Жукова на брифинге в Минске, передает БЕЛТА.
«У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить», - сказала она, добавив, что в работе белорусских лабораторий она уверена.
По ее словам, жительница Витебска, у которой обнаружили вирус, чувствует себя хорошо, она практически здорова.
Два пациента в Минске чувствуют себя также нормально, у них даже не было температуры. «Просто контролируем ситуацию. В случае необходимости готовы оказать помощь», - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.
Имена и фамилии зааженных граждан не сообщаются.
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Три случая заражения новым китайским вирусом зафиксированы в Беларуси. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны – главный санитарный врач Наталья...
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