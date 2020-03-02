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В Беларуси начал действовать временный запрет на лов щуки

02.03.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выловленная в эти дни щука может пробить заметную брешь в кошельке рыболова. В большинстве регионов нашей страны введен временный запрет на лов этого пресноводного хищника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для всех областей, кроме Витебской, действовать он будет до 15 апреля. В Витебской области с 9 марта по 25 апреля.

Заперт связан с началом нереста. Щука не очень требовательна к прогреву воды, поэтому нерестится раньше всех, иногда даже подо льдом. За каждую незаконно добытую особь предусмотрен штраф 9 базовых величин (сейчас это 243 рубля). Кроме этого, нарушителю может быть назначен штраф до 50 базовых, то есть до 1 350 рублей. А особо масштабное браконьерство, когда сумма ущерба превысит 100 базовых, влечет за собой уголовную ответственность.

Больше новостей экономики за 2 марта здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Выловленная в эти дни щука может пробить заметную брешь в кошельке рыболова. В большинстве регионов нашей страны введен временный запрет на лов...
 
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