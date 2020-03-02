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В Беларуси начал действовать временный запрет на лов щуки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выловленная в эти дни щука может пробить заметную брешь в кошельке рыболова. В большинстве регионов нашей страны введен временный запрет на лов этого пресноводного хищника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заперт связан с началом нереста. Щука не очень требовательна к прогреву воды, поэтому нерестится раньше всех, иногда даже подо льдом. За каждую незаконно добытую особь предусмотрен штраф 9 базовых величин (сейчас это 243 рубля). Кроме этого, нарушителю может быть назначен штраф до 50 базовых, то есть до 1 350 рублей. А особо масштабное браконьерство, когда сумма ущерба превысит 100 базовых, влечет за собой уголовную ответственность.
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Новости Беларуси. Выловленная в эти дни щука может пробить заметную брешь в кошельке рыболова. В большинстве регионов нашей страны введен временный запрет на лов...
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