В Беларуси начал действовать временный запрет на лов щуки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выловленная в эти дни щука может пробить заметную брешь в кошельке рыболова. В большинстве регионов нашей страны введен временный запрет на лов этого пресноводного хищника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для всех областей, кроме Витебской, действовать он будет до 15 апреля. В Витебской области с 9 марта по 25 апреля.

Заперт связан с началом нереста. Щука не очень требовательна к прогреву воды, поэтому нерестится раньше всех, иногда даже подо льдом. За каждую незаконно добытую особь предусмотрен штраф 9 базовых величин (сейчас это 243 рубля). Кроме этого, нарушителю может быть назначен штраф до 50 базовых, то есть до 1 350 рублей. А особо масштабное браконьерство, когда сумма ущерба превысит 100 базовых, влечет за собой уголовную ответственность.