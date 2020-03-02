В октябре завершится реконструкция участка трассы Р16 Брест - Песчатка

Источник материала: Tut.by

Продолжается модернизация участка автомобильной дороги Р16, связывающей Брест с погранпереходом «Песчатка-Половцы», сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Общая протяженность реконструируемого участка составляет около 13 км. Проект финансируется за счет средств международной технической помощи Евросоюза.

— Проект имеет две составляющие: модернизация существующей автомобильной дороги Р16 на отрезке 4 км и 9-километровый участок нового направления в обход города Высокое. После реконструкции дорога будет усовершенствована до III категории с шириной проезжей части до 7 м, с капитальным типом дорожной одежды из цементобетона. Благодаря объездной дороге вокруг Высокого увеличатся скорость движения и пропускная способность Р16. Пользу от проекта ощутят не только жители приграничного региона, в первую очередь бывшего райцентра, но также международные грузоперевозчики и туристы, — рассказал главный инженер РУП «Бреставтодор» Евгений Муха.





Что сделано?

Реконструкция началась в мае 2019 года. Ее результаты уже заметны на отремонтированном участке Р16 (с 28-го по 31-й км) в районе деревни Плянта. Здесь появились новое асфальтобетонное покрытие и расширенная до 7 м проезжая часть, новая дорожная разметка, 2 остановки.

Самый дорогостоящий участок — объездная дорога вокруг Высокого.

— Она нужна как воздух не только жителям, которые избавятся от потока транзитного транспорта в центре города, но и самим перевозчикам, — рассуждает Евгений Муха. — Попасть на модернизированный пункт пропуска «Песчатка» можно будет в обход населенного пункта, причем расширенная проезжая часть позволит развивать скорость до 90 км/час.

На «высоковской кольцевой» уже отсыпаны все 9 км основания под дорожную одежду. Для удобства движения предусмотрены четыре кольцевых пересечения с существующей дорогой. Реку Пульву, которая оказалась на пути объезда, пришлось направить через специально для этого проложенные водопропускные трубы.

Кроме того, вблизи деревни Лумна началось возведение путепровода в месте пересечения «высоковского обхода» с железной дорогой (слабо задействованная ветка Высоко-Литовск-граница с Республикой Польша). Это будет однопролетное железобетонное сооружение длиной 49,4 м и шириной 10,3 м. Оно обеспечит беспрепятственный доступ к пограничному пункту пропуска «Песчатка-Половцы» — вместо привычного шлагбаума и вереницы машин. Над этим сейчас трудятся филиалы ДСТ-4 и 58-й мостотряд.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в октябре 2020 года.

— Со временем планируется сделать реконструкцию дороги Р16 на всем протяжении 47 км с привлечением средств из республиканского дорожного фонда. Это даст транспорту удобный выход на трассу М1/ Е30, — рассказал Евгений Муха.