ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларус попал в британскую прессу, потому что сумел разблокировать смартфон отрезанным пальцем

02.03.2020 18:12 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

31-летний Павел Виноградов из Минска в своем фейсбуке рассказал, что сделал невозможное. Он сумел разблокировать модель китайского смартфона Elephone S8... отрезанным пальцем. А решился на такой эксперимент, чтобы развенчать миф, навеянный боевиками, – «когда отрубаешь кому-нибудь руку и без проблем проходишь аутентификацию в любой высокотехнологичной х**не». Замысел удался: гаджет действительно снял блокировку.

Из описания Виноградова, пару месяцев назад его 53-летний отец лишился части пальца при аварии с циркулярной пилой. После этого палец ждал своего часа в морозильнике, а через некоторое время Павел захотел с его помощью протестировать сканер на смартфоне. Когда Виноградов достал охлажденный палец и тут же пытался разблокировать им телефон, тот не поддался. Но когда отрубленный палец нагрелся до комнатной температуры, датчик Elephone S8 все же сработал. В доказательство минчанин записал видео. По этическим соображениям мы не станем его публиковать, но увидеть его можно по этой ссылке.

По итогу автор сделал вывод, что разблокировать смартфон отрезанным пальцем – вполне реальное дело. Юрий Виноградов, отец Павла, пошутил в комментариях к записи сына, что разбрасывать свои конечности опасно, так как с помощью них злодеи способны получить доступ к приватной информации.

Историю Павла рассказало множество российских СМИ, включая крупные TJ и «Ленту.ру». А теперь Виноградов стал героем британской газеты Daily Mail – второй после The Sun по величине тиража в Великобритании. Она также детально передала суть опыта беларуса – и вспомнила, как исследователи утверждали, что реакция смартфонов на отрубленные части тела невозможна. Но у Беларуси на это есть свой ответ!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31-летний Павел Виноградов из Минска в своем фейсбуке рассказал, что сделал невозможное. Он сумел разблокировать модель китайского смартфона Elephone S8... отрезанным...
 
Новости дня
Новости разные
 
В марте Беларусь получит около 1 млн тонн азербайджанской нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика