Беларус попал в британскую прессу, потому что сумел разблокировать смартфон отрезанным пальцем

Источник материала: KYKY

31-летний Павел Виноградов из Минска в своем фейсбуке рассказал , что сделал невозможное. Он сумел разблокировать модель китайского смартфона Elephone S8... отрезанным пальцем. А решился на такой эксперимент, чтобы развенчать миф, навеянный боевиками, – «когда отрубаешь кому-нибудь руку и без проблем проходишь аутентификацию в любой высокотехнологичной х**не». Замысел удался: гаджет действительно снял блокировку.

Из описания Виноградова, пару месяцев назад его 53-летний отец лишился части пальца при аварии с циркулярной пилой. После этого палец ждал своего часа в морозильнике, а через некоторое время Павел захотел с его помощью протестировать сканер на смартфоне. Когда Виноградов достал охлажденный палец и тут же пытался разблокировать им телефон, тот не поддался. Но когда отрубленный палец нагрелся до комнатной температуры, датчик Elephone S8 все же сработал. В доказательство минчанин записал видео. По этическим соображениям мы не станем его публиковать, но увидеть его можно по этой ссылке .

По итогу автор сделал вывод, что разблокировать смартфон отрезанным пальцем – вполне реальное дело. Юрий Виноградов, отец Павла, пошутил в комментариях к записи сына, что разбрасывать свои конечности опасно, так как с помощью них злодеи способны получить доступ к приватной информации.

Историю Павла рассказало множество российских СМИ, включая крупные TJ и «Ленту.ру». А теперь Виноградов стал героем британской газеты Daily Mail – второй после The Sun по величине тиража в Великобритании. Она также детально передала суть опыта беларуса – и вспомнила, как исследователи утверждали, что реакция смартфонов на отрубленные части тела невозможна. Но у Беларуси на это есть свой ответ!