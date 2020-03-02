|
Беларус попал в британскую прессу, потому что сумел разблокировать смартфон отрезанным пальцем
Источник материала: KYKY>
31-летний Павел Виноградов из Минска в своем фейсбуке
Из описания Виноградова, пару месяцев назад его 53-летний отец лишился части пальца при аварии с циркулярной пилой. После этого палец ждал своего часа в морозильнике, а через некоторое время Павел захотел с его помощью протестировать сканер на смартфоне. Когда Виноградов достал охлажденный палец и тут же пытался разблокировать им телефон, тот не поддался. Но когда отрубленный палец нагрелся до комнатной температуры, датчик Elephone S8 все же сработал. В доказательство минчанин записал видео. По этическим соображениям мы не станем его публиковать, но увидеть его можно по этой
По итогу автор сделал вывод, что разблокировать смартфон отрезанным пальцем – вполне реальное дело. Юрий Виноградов, отец Павла, пошутил в комментариях к записи сына, что разбрасывать свои конечности опасно, так как с помощью них злодеи способны получить доступ к приватной информации.
Историю Павла рассказало множество российских СМИ, включая крупные TJ и «Ленту.ру». А теперь Виноградов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31-летний Павел Виноградов из Минска в своем фейсбуке рассказал, что сделал невозможное. Он сумел разблокировать модель китайского смартфона Elephone S8... отрезанным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)