ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Дергачев: сложение сроков при назначении наказания, носит дискриминационный характер. Власти прислушаются?

02.03.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правозащитник "Весны" из Сморгони Алесь Дергачев проанализировал практику судов по назначению наказаний общественным активистам в виде административного ареста за участие в декабрьских акциях за независимость Беларуси.
1 из 2


Александр Дергачов

 В результате он пришел к выводу, что существующее законодательство, предусматривающее сложение сроков при назначении наказания, носит дискриминационный характер.

Так, Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) предусматривается, что если судья одновременно рассматривает несколько протоколов об административных правонарушениях, за которых предусматриваются наказания в виде ареста, то обязан составлять наказания, но с таким расчетом, чтобы общий срок не превышал 25 суток.

На практике было так, что протоколы рассматривались не одновременно, разными судьями или в различных судах или во время отбывания гражданином наказания. В результате сумма дней непрерывного ареста превышала разрешенные 25 суток, достигала 30 и более. В то же время Уголовным кодексом наказание в виде месяца ареста является минимальным за уголовное преступление.

Из этого следует, что многие активисты отбывали наказание, которое имело вид наказания как за уголовное преступление.


На этом основании Александр Дергачев направил в Палату представителей предложение о том, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в сооетствующую статью КоАП. При этом предусмотрели, что в случаях, когда после вступления в силу постановления суда или органа, ведущего административный процесс о привлечении гражданина к административной ответственности в виде административного ареста вступают в силу новые постановления о таких же взысканиях за ранее совершенные правонарушения, они подлежат исполнению с расчета, что не будут в сумме превышать 25 суток.

Согласно ответу от 24.02.2020 № 04-04 / 117 за подписью председателя Постоянной комиссии по законодательству Светланы Любецкой, предложения приняты к сведению и будут рассмотрены при подготовке проекта нового КоАП Республики Беларусь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитник "Весны" из Сморгони Алесь Дергачев проанализировал практику судов по назначению наказаний общественным активистам в виде административного ареста...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: Теплая дождливая погода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика