Александр Дергачев: сложение сроков при назначении наказания, носит дискриминационный характер. Власти прислушаются?





Александр Дергачов





В результате он пришел к выводу, что существующее законодательство, предусматривающее сложение сроков при назначении наказания, носит дискриминационный характер.





Так, Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) предусматривается, что если судья одновременно рассматривает несколько протоколов об административных правонарушениях, за которых предусматриваются наказания в виде ареста, то обязан составлять наказания, но с таким расчетом, чтобы общий срок не превышал 25 суток.





На практике было так, что протоколы рассматривались не одновременно, разными судьями или в различных судах или во время отбывания гражданином наказания. В результате сумма дней непрерывного ареста превышала разрешенные 25 суток, достигала 30 и более. В то же время Уголовным кодексом наказание в виде месяца ареста является минимальным за уголовное преступление.





Из этого следует, что многие активисты отбывали наказание, которое имело вид наказания как за уголовное преступление.









На этом основании Александр Дергачев направил в Палату представителей предложение о том, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в сооетствующую статью КоАП. При этом предусмотрели, что в случаях, когда после вступления в силу постановления суда или органа, ведущего административный процесс о привлечении гражданина к административной ответственности в виде административного ареста вступают в силу новые постановления о таких же взысканиях за ранее совершенные правонарушения, они подлежат исполнению с расчета, что не будут в сумме превышать 25 суток.





Согласно ответу от 24.02.2020 № 04-04 / 117 за подписью председателя Постоянной комиссии по законодательству Светланы Любецкой, предложения приняты к сведению и будут рассмотрены при подготовке проекта нового КоАП Республики Беларусь.







