Служба закону, народу, Отечеству. Торжественный митинг, посвященный Дню белорусской милиции, прошел в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Хоть официально торжество отмечается 4 марта, но старт праздничным мероприятиям правоохранители областного центра дали уже сегодня. Парадные расчеты и автомобильная техника прошли торжественным маршем по центральным улицам города и прибыли к зданию УВД Гродненского облисполкома на Академической. Здесь собрались почетные гости, сотрудники правоохранительной системы, ветераны органов внутренних дел и многие другие.



Поздравления с профессиональном праздником адресовали сотрудникам милиции заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, начальник управления КГБ по Гродненской области Александр Неверовский, председатель областного суда Александр Корзун, прокурор области Виктор Корзун, начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук, председатель Комитета госконтроля по Гродненской области Анатолий Дорожко, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил РБ Виктор Гулевич, начальник управления СК Республики Беларусь по Гродненской области Олег Шандарович, начальник управления ГКСЭ по Гродненской области Александр Жуков, начальник областного управления МЧС Дмитрий Лакиза, начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов, военный комиссар области Вячеслав Раманенко и другие.







– В Гродненской области уже стало хорошей традицией взаимодействие по всем направлениям органов МВД и субъектов профилактики как на уровне областного исполнительного комитета, так и районных ветвей власти. Это сотрудничество приносит свои результаты – снижение преступности, общего количества правонарушений, спасение жизней людей, – отметил Виктор Пранюк. – Благодаря вашей слаженной работе каждый житель нашей области ощущает себя в безопасности. Сотни и тысячи массовых мероприятий в течение всего календарного года проходят под девизом безопасности, качества и корректности. Высокий уровень белорусской милиции отмечают и иностранные гости.









Личный состав УВД с профессиональным праздником поздравил первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальник криминальной милиции Александр Шастайло:

– За время существования белорусской милиции на счету наших стражей правопорядка немало славных дел и подвигов, в которых они проявили мужество, высочайший профессионализм и самоотверженность. Сегодня, находясь на страже правопорядка, мы несем благородную службу, охраняя спокойствие и безопасность жителей и гостей нашей страны. В канун праздника особую благодарность хотелось бы выразить нашим ветеранам, которые вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников. Выбрав эту профессию, мы посвятили себя благородной миссии, заключающейся в защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан.





Лучшим сотрудникам милиции накануне профессионального праздника сегодня вручили медали «За безупречную службу» третьей степени, юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» и «100 год міліцыі Беларусі», нагрудные знаки «За выдатную службу», «За адзнаку», «Выдатнiк мiлiцыi».

Также вручены Почетные грамоты, грамоты МВД Республики Беларусь, объявлены благодарности министра внутренних дел Беларуси, Почетные грамоты облисполкома, областного Совета депутатов, почетные грамоты и благодарственные письма городского Совета депутатов. Очередное специальное звание «подполковник милиции» присвоено майору милиции старшему оперуполномоченному по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Виктору Макаревичу.

Благодарность Министра внутренних дел Республики Беларусь объявлена родителям, которые достойно воспитали своих сыновей, добросовестно исполняющих должностные обязанности и достигших высоких показателей в оперативно-служебной деятельности.

























Одна из давних традиций, которую бережно чтят сотрудники органов внутренних дел – возложение цветов к памятному знаку сотрудникам органов внутренних дел Гродненщины, погибшим при исполнении воинского и служебного долга. На его мемориальных плитах нанесена 141 фамилия сотрудников милиции, отдавших жизнь в борьбе с преступностью. Их память почтили минутой молчания, а к памятному знаку возложили цветы и венки.



























Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/