Упс! Рекорд Месси побил Винисиус Жуниор









Как сообщает sportbox.ru, первый мяч забил Винисиус Жуниор, отличившись в возрасте 19 лет и 233 дней. Тем самым он побил рекорд капитана каталонцев Лионеля Месси. Аргентинец забил "Реалу" в марте 2007 года в возрасте 19 лет и 259 дней.





Винисиус в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.







