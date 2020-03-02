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Бюджет ФСЗН за 2019 год исполнен с профицитом за счет взносов на профпенсии

02.03.2020 19:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правление Фонда социальной защиты населения рассмотрело отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения за 2019 год. Итоги размещены на сайте ФСЗН, сообщает БЕЛТА.

Бюджет ФСЗН за 2019 год исполнен с профицитом за счет взносов на профпенсии

Бюджет фонда в 2019 году исполнен с профицитом в Br100,6 млн по средствам профессионального пенсионного страхования, т.е. за счет взносов, которые не распределяются, а накапливаются за работу во вредных условиях.

В целом доходы бюджета сложились в сумме Br15 912,2 млн. На 91,5% - за счет взносов на государственное соцстрахование. Из них Br14 439,6 млн - обязательные страховые взносы и Br125,4 млн - взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Из республиканского бюджета поступило субвенций на Br1 119,5 млн (7%). Из них наибольшая часть направлена на финансирование нестраховых расходов - Br831,4 млн. Это средства на возмещение расходов бюджета фонда, которые согласно законодательству финансируются из республиканского бюджета. Также на возмещение расходов на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов поступило Br34,8 млн; на возмещение выплат пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом старше 80 лет - Br97,8 млн; на финансирование мероприятий по обеспечению занятости - Br31,7 млн; на детское санаторно-курортное лечение и оздоровление - Br19,8 млн; на выплату трудовых пенсий и пособий - Br104 млн.

Расходы бюджета фонда в 2019 году составили Br15 811,6 млн. Наибольший удельный вес составили расходы на выплату пенсий (78,9%) и пособий (19,7%).

В ФСЗН также обратили внимание на то, что в 2019 году перерасчет трудовых пенсий производился два раза: с 1 мая и с 1 августа в связи с повышением средней зарплаты. Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

 
 
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  Правление Фонда социальной защиты населения рассмотрело отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения за 2019 год. Итоги...
 
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