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Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото
02.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Народные праздники в деревнях - это всегда особая атмосфера дружелюбия и открытости, где люди умеют отдыхать и веселиться, где чувствуется какое-то редкое по нашим временам единство людей.
Так было и на праздновании Масленицы в Клепчанской базовой школе. Педагоги при помощи школьников и родителей провели яркое мероприятие с белорусским колоритом, наготовили блюд к праздничному столу и сами принимали участие в гуляньях.
Просто посмотрите видео и фото.
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Народные праздники в деревнях - это всегда особая атмосфера дружелюбия и открытости, где люди умеют отдыхать и веселиться, где чувствуется какое-то редкое по нашим...
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