Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

Источник материала: Слуцк Город

Народные праздники в деревнях - это всегда особая атмосфера дружелюбия и открытости, где люди умеют отдыхать и веселиться, где чувствуется какое-то редкое по нашим временам единство людей.

Так было и на праздновании Масленицы в Клепчанской базовой школе. Педагоги при помощи школьников и родителей провели яркое мероприятие с белорусским колоритом, наготовили блюд к праздничному столу и сами принимали участие в гуляньях.

Просто посмотрите видео и фото.































