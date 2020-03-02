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Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

02.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Народные праздники в деревнях - это всегда особая атмосфера дружелюбия и открытости, где люди умеют отдыхать и веселиться, где чувствуется какое-то редкое по нашим временам единство людей.

Так было и на праздновании Масленицы в Клепчанской базовой школе. Педагоги при помощи школьников и родителей провели яркое мероприятие с белорусским колоритом, наготовили блюд к праздничному столу и сами принимали участие в гуляньях.

Просто посмотрите видео и фото.

Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

Как отметили Масленицу в Клепчанской школе. Видео, фото

 
 
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Народные праздники в деревнях - это всегда особая атмосфера дружелюбия и открытости, где люди умеют отдыхать и веселиться, где чувствуется какое-то редкое по нашим...
 
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