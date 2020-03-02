За храбрость и отвагу: 16 белорусов-героев получили нагрудные знаки МВД

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вручили нагрудные знаки МВД тем гражданам, кто не растерялся и помог правоохранителям в опасной ситуации. 16 героев пригласили в минскую войсковую часть, где готовят бойцов спецназа. Там побывал и корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев

У каждого из этих 16 человек своя история, но обязательно – героическая и со счастливым концом. Кто-то помог задержать опасного преступника или распространителя наркотиков. А, к примеру, Леонид Федорович из Гродно поймал магазинного вора, который напал на продавца.

«В тот момент жена была беременная, как раз на последнем месяце. Страха не было», – делится житель Гродно Леонид Федорович.

Решительные и неравнодушные. Сегодня они – почетные гости войсковой части МВД 3214. Именно здесь с 1989-го года готовят солдат особого назначения. Бойцы белорусского спецназа устраивают показательные выступления только в особых случаях. И это как раз тот момент.

Атака на врага и работа отряда быстрого реагирования по задержанию наркопреступников. А еще выставка техники, которая помогает бригаде специального назначения решить любую задачу в срок. И мастер-класс – собрать и разобрать автомат на время. У кого-то получилось с первого раза. И неудивительно, ведь многие ребята – участники отрядов правопорядка.



«С 2017 года я хожу в совместные наряды с сотрудниками внутренних дел, выезжаем на совместные вызовы, оказываем помощь при задержании», – рассказал ученик школы №39 города Могилев Дмитрий Груздев.

Министр внутренних дел, генерал Юрий Караев лично поприветствовал гостей и отметил, порядок – это заслуга не только милиции, но и сознательных, смелых граждан.



«Если бы такими были все, то можно было бы меньше милиционеров на улицы выводить. И таких людей становится больше. Это хорошо», – заявил министр внутренних дел Республики Беларусь Юрий Караев.

Отважным белорусам вручили грамоты и награды МВД. Их поступки – достойный пример остальным неравнодушным людям. Не исключено, что многие из награжденных свяжут жизнь с органами внутренних дел. Первый шаг уже сделан – их небольшая победа теперь в истории белорусской милиции.

Обучают на сотрудников правоохранительных органов в Беларуси в школах милиции, а также в Академии Министерства внутренних дел.