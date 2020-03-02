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В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк

02.03.2020 17:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел днем 2 марта в Гомельском районе. В здание банка зашел неизвестный мужчина и потребовал передать ему деньги из кассы.

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По информации Следственного комитета, в руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница банка нажала на тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК Республики Беларусь. В данный момент устанавливается личность подозреваемого, ведется его поиск. Всех, кто обладает какой-либо информацией о совершенном преступлении, просят сообщить в правоохранительные органы.

 
 
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