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Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь

02.03.2020 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Для борьбы с миграционным кризисом ЕС предоставит Греции всю необходимую помощь. 3 марта главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся в Афины, где проведут встречу с греческим премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После, чтобы оценить ситуацию, запланировано посещение пограничного района.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь

2 марта власти Греции заявили об угрозе национальной безопасности из-за потока беженцев, который хлынул из Турции.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь

Минувшей ночью тысячи переселенцев пытались взять штурмом блокпост Кастаниес. Они забрасывали пограничников гранатами со слезоточивым газом и камнями.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь

Чтобы не допустить проникновения нелегалов в страну, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкий лидер объявил о том, что его страна открывает свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь

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Для борьбы с миграционным кризисом ЕС предоставит Греции всю необходимую помощь. 3 марта главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся в...
 
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