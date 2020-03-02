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Фотофакт: в России арестованный чиновник пытался съесть улику и подавился

02.03.2020 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский чиновник пытался съесть улику во время задержания, однако подавился.

После того, как мужчина поперхнулся, ему помог один из сотрудников правоохранительных органов.
Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Задержанным оказался заместитель руководителя регионального Управления Россельхознадзора Владимир Журавлёв, сообщают российские СМИ.

Мужчина пытался съесть бумажку, на которой были записаны неизвестные цифры.



По версии следствия, чиновник получил взятку от одного из индивидуальных предпринимателей за быструю выдачу необходимых сертификатов. Преступление было совершено 28 февраля 2020 года.

Размер взятки составил 160 тысяч российских рублей (около 5,3 тысяч белорусских рублей), пишет belnovosti.by

Задержанным оказался не только Владимир Журавлёв, но и другие должностные лица.

В рамках следственных мероприятий правоохранители провели обыск в кабинетах подозреваемых, у одного из которых было обнаружено наркотическое вещество.

Также сотрудники Следственного комитета РФ изъяли обнаруженные в кабинетах деньги и документы.

Фото: скриншот видео
 
 
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Российский чиновник пытался съесть улику во время задержания, однако подавился.
 
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