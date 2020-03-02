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Где проживают долларовые миллионеры?

02.03.2020 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Credit Suisse, 21 век начался с 13,9 миллиона миллионеров. проживающих во всем мире.



На карте стран, где проживают долларовые миллионеры, Россия выглядит маленьким островком. А Беларуси на ней вообще нет.

Они составляли всего 0,37 процента взрослого населения. В настоящее время по всему миру насчитывается 47 миллионов миллионеров. Большинство из них проживает в США - 19 миллионов. Американцы составляют  40 процентов от общего количества миллионеров в мире. Причем в США их насчитывается в четыре раза больше, чем в Китае, который по данному показателю находится на втором месте, сообщает howmuch.net.

Миллионеры в совокупности владеют 158,3 трлн долларов или 44 процентами мировых финансов. 

Карта мира миллионеров (количество миллионеров по странам)

Топ 25 стран, где проживает большинство миллионеров

США - 18,614 тыс.
Китай - 4447 тысяч
Япония - 3025 тысяч
Великобритания - 2,460 тыс.
Германия - 2 187 тыс.
Франция - 2 071 тыс.
Италия - 1,496 тыс.
Канада - 1,322 тысячи
Австралия - 1180 тысяч
Испания - 979 тысяч
Нидерланды - 810 тысяч
Швейцария - 810 тысяч
Индия - 759 тысяч
Южная Корея - 741 тысяча
Тайвань (китайский Тайбэй) - 528 тысяч
САР Гонконг - 516 тысяч
Швеция - 374 тысячи
Австрия - 313 тысяч
Бельгия - 279 тысяч
Бразилия - 259 тысяч
Россия - 246 тысяч
Дания - 237 тысяч
Сингапур - 207 тысяч
Новая Зеландия - 185 тысяч
Мексика - 173 тысячи
 
 
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По данным Credit Suisse, 21 век начался с 13,9 миллиона миллионеров. проживающих во всем мире.
 
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