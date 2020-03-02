|
43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в лесах Стародорожского района. Животные прибыли в Беларусь из Литвы. Осенью их отпустят в дикую природу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Леса Стародорожского района давно полюбились туристам из России, Чехии, Германии. Одни приезжают за фототрофеями, другие рассчитывают на реальные. Недавно очередными обитателями стали благородные олени из Литвы.
Здесь находятся у нас в вольере 43 особи. Из них четыре взрослых самца по 4 года, 17 самок уже с потомством и 22 прошлогодка.
Место для животных выбрали неслучайно. Надо было максимально приблизить условия к естественным. Совместили лес и открытое пространство.
Вадим Смоляк, корреспондент:
В остальном также «все включено». Каждый день егерь привозит еду. На десерт любимое лакомство – лоза. Еще выкопали небольшой пруд, куда олени ходят на водопой.
Для подкормки оленя используем вот такие кормушки, куда засыпаются у нас зерновые, овес, соль, микродобавки всякие. Также используем солонцы, и за спиной вы видите у нас подкормочная кормушка, куда закладывается сено.
Летом самки должны дать первое потомство, осенью стадо отпустят в дикую природу. Однако, по сравнению с другими районами, в Старых Дорогах слишком большая площадь лесов – более 50 тысяч гектаров. Поэтому достать ружье и пойти по оленя любители смогут только через несколько лет.
Сергей Осадчий, директор районной организационной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Пока что главная задача егерей – не позволить животным привыкнуть к человеку. Если эксперимент будет удачным, в декабре в леса Стародорожского района прибудет новая партия литовских оленей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в лесах Стародорожского района. Животные прибыли в Беларусь из Литвы. Осенью их отпустят в дикую природу,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)