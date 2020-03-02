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43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

02.03.2020 21:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в лесах Стародорожского района. Животные прибыли в Беларусь из Литвы. Осенью их отпустят в дикую природу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вадим Смоляк о том, как животные привыкают к новым условиям.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Леса Стародорожского района давно полюбились туристам из России, Чехии, Германии. Одни приезжают за фототрофеями, другие рассчитывают на реальные. Недавно очередными обитателями стали благородные олени из Литвы.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Здесь находятся у нас в вольере 43 особи. Из них четыре взрослых самца по 4 года, 17 самок уже с потомством и 22 прошлогодка.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Место для животных выбрали неслучайно. Надо было максимально приблизить условия к естественным. Совместили лес и открытое пространство.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Вадим Смоляк, корреспондент:
Пока что олени живут в вольере размером примерно 10 гектаров. Его огородили сеткой с вот такими специальными красными флажками для защиты от волков.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

В остальном также «все включено». Каждый день егерь привозит еду. На десерт любимое лакомство – лоза. Еще выкопали небольшой пруд, куда олени ходят на водопой.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Для подкормки оленя используем вот такие кормушки, куда засыпаются у нас зерновые, овес, соль, микродобавки всякие. Также используем солонцы, и за спиной вы видите у нас подкормочная кормушка, куда закладывается сено.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Летом самки должны дать первое потомство, осенью стадо отпустят в дикую природу. Однако, по сравнению с другими районами, в Старых Дорогах слишком большая площадь лесов – более 50 тысяч гектаров. Поэтому достать ружье и пойти по оленя любители смогут только через несколько лет.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Сергей Осадчий, директор районной организационной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Это 13 % всего только эти 43 оленя. Всех должно быть 560. Это будет оптимальная, какая должна быть, численность оленя в учреждении стародорожском.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Пока что главная задача егерей не позволить животным привыкнуть к человеку. Если эксперимент будет удачным, в декабре в леса Стародорожского района прибудет новая партия литовских оленей.

43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Люди в материале: Вадим Смоляк, Сергей Осадчий

 
 
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Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в лесах Стародорожского района. Животные прибыли в Беларусь из Литвы. Осенью их отпустят в дикую природу,...
 
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