Заказчик убийства журналиста Владислава Листьева установлен?

По его словам, вопросов без ответов в этом деле для прокуратуры относительно участников и соучастников, лиц, участвовавших и соучаствовавших в этом преступлении, нет.





При этом Трибой не стал уточнять имена ни заказчиков, ни исполнителей преступления.













Он подчеркнул, что у следствия есть основания, чтобы подозревать.





Напомним, в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру обратились журналисты с просьбой возобновить расследование дела об убийстве Листьева.





При этом в Кремле также отмечали, что Владимир Путин может поручить возобновить следствие по делу об убийстве телеведущего Владислава Листьева.





Как известно, об убийстве первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева стало известно 1 марта 1995 года.





Листьева застрелили в подъезде его дома на Новокузнецкой улице в российской столице.





Генпрокуратура в начале апреля 2006 года приняла решение о приостановке расследования в связи с тем, что лица, которые были причастны к убийству, не были установлены.





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