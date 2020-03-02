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Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых

02.03.2020 23:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Якубова раскопали зеленую зону для улучшения электросетей. Жители волнуются за судьбу насаждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых

Потребление электроэнергии в Минске возрастает, и существующие сети не выдерживают нагрузки. Их модернизируют. Один из проектов нового строительства прокладка двух кабельных линий от подстанции «Лошица» до подстанции «Камвольный комбинат». Трасса протяженностью 5 километров проходит в том числе вдоль Якубова. Завершить работы планируют в мае. Однако вызывают беспокойство не сами строительные работы, а то, что при раскопках повреждаются деревья.

Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых

Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых

Михаил Попов, директор Зеленстроя Ленинского района:
Можно обратить внимание на объекте, что даже траншеи идут не прямо, а они обходят деревья, кустарники. В зону фактически попадает 297 деревьев. Причем из 297 только 11 попадают под удаление, но за них предусмотрены 52 дерева компенсационных посадок и еще 103 кустарника.

Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых

Люди в материале: Михаил Попов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На улице Якубова раскопали зеленую зону для улучшения электросетей. Жители волнуются за судьбу насаждений, сообщили в программе «Столичные...
 
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