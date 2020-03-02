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Оплата половины стоимости и рассрочка на 10 лет. Начали действовать новые условия тепловой модернизации жилья

02.03.2020 23:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В каких многоэтажках в 2020 году проведут тепловую модернизацию за счет средств жильцов? Многие минчане обращаются к частникам и одевают так называемую «шубу» на внешние стены своих квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оплата половины стоимости и рассрочка на 10 лет. Начали действовать новые условия тепловой модернизации жилья

Такое утепление в индивидуальном порядке имело смысл, если собственник хотел улучшить микроклимат, но оснований для работ за счет бюджетных средств не было.

Оплата половины стоимости и рассрочка на 10 лет. Начали действовать новые условия тепловой модернизации жилья

Целесообразность такого решения снизилась после вступления в силу указа «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Теперь для проведения тепловой модернизации необходимо согласие не менее двух третей собственников дома. И, главное, жильцы оплачивают только половину стоимости. Можно воспользоваться и беспроцентной рассрочкой на 10, а в некоторых случаях и на 15 лет (что выходит выгоднее почти в два раза).

Оплата половины стоимости и рассрочка на 10 лет. Начали действовать новые условия тепловой модернизации жилья

Алеся Чистая, ведущий инженер отдела капитального ремонта КУП «ЖКХ № 1 Московского района»:
К сожалению, в Московском районе пока еще таких домов нет жильцы не очень активно хотят принимать участие в данном мероприятии.

Оплата половины стоимости и рассрочка на 10 лет. Начали действовать новые условия тепловой модернизации жилья

Люди в материале: Алеся Чистая

 
 
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Новости Беларуси. В каких многоэтажках в 2020 году проведут тепловую модернизацию за счет средств жильцов? Многие минчане обращаются к частникам и одевают так...
 
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