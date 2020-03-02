Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Улицу Толстого расширяют. Водители смогут оценить перемены в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Существующую дорогу расширят, сделают новые тротуары, обустроят парковки. Строительство финального отрезка должно завершится в 2021 году.

Сейчас работа сконцентрирована в двух точках. Первая точка находится между проспектом Дзержинского и улицей Московской, вторая – на Толстого. Именно здесь построят петлеобразную эстакаду, чтобы водители смоли повернуть налево, с Московской на первое кольцо в направлении проспекта Дзержинского.









Василий Тибеж, главный инженер Гордорстроя:

В настоящий момент мы прорабатываем временные парковки. Для этого разработана схема реализации дорожного движения. Они сейчас согласовываются с ГАИ.