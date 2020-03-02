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Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция

02.03.2020 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Улицу Толстого расширяют. Водители смогут оценить перемены в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция

Существующую дорогу расширят, сделают новые тротуары, обустроят парковки. Строительство финального отрезка должно завершится в 2021 году.

Сейчас работа сконцентрирована в двух точках. Первая точка находится между проспектом Дзержинского и улицей Московской, вторая на Толстого. Именно здесь построят петлеобразную эстакаду, чтобы водители смоли повернуть налево, с Московской на первое кольцо в направлении проспекта Дзержинского.

Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция

Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция

Василий Тибеж, главный инженер Гордорстроя:
В настоящий момент мы прорабатываем временные парковки. Для этого разработана схема реализации дорожного движения. Они сейчас согласовываются с ГАИ.

Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция

Люди в материале: Василий Тибеж

 
 
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Новости Беларуси. Улицу Толстого расширяют. Водители смогут оценить перемены в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Существующую дорогу...
 
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