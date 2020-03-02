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Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Улицу Толстого расширяют. Водители смогут оценить перемены в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Существующую дорогу расширят, сделают новые тротуары, обустроят парковки. Строительство финального отрезка должно завершится в 2021 году.
Сейчас работа сконцентрирована в двух точках. Первая точка находится между проспектом Дзержинского и улицей Московской, вторая – на Толстого. Именно здесь построят петлеобразную эстакаду, чтобы водители смоли повернуть налево, с Московской на первое кольцо в направлении проспекта Дзержинского.
Василий Тибеж, главный инженер Гордорстроя:
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Новости Беларуси. Улицу Толстого расширяют. Водители смогут оценить перемены в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Существующую дорогу...
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