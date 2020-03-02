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Курсы валют на 2 марта: курс доллара 2.2342, курс евро 2.4703, российский рубль 3.3663
Источник материала: Myfin
2 марта 2020 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.2 – 2.234 рублей, курс продажи доллара 2.236 – 2.28. Евро можно было продать в диапазоне 2.4 – 2.474 рублей, купить – 2.475 – 2.505.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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2 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.2342, курс евро 2.4703, курс российского рубля составил 3.3663.
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