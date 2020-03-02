Курсы валют на 2 марта: курс доллара 2.2342, курс евро 2.4703, российский рубль 3.3663

Источник материала: Myfin

02.03.2020: итоги торгов БВФБ

2 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.2342, курс евро – 2.4703, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3663.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0049 рубля до 2.2342, что составило 0.22%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0962 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0028 (0.11%), на 2 марта 2020 курс составил 2.4703. По итогам месяца евро вырос на 0.1134 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0257 рублей (0.77%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0194 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 98 628 300 22 739 400 30 857 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.2 – 2.234 рублей, курс продажи доллара 2.236 – 2.28. Евро можно было продать в диапазоне 2.4 – 2.474 рублей, купить – 2.475 – 2.505.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =66.4982 (стоимость 1 доллара равна 66.4982 российских рублей),

=66.4982 (стоимость 1 доллара равна 66.4982 российских рублей), EUR/USD =1.109 (1 евро стоит 1.109 доллар),

=1.109 (1 евро стоит 1.109 доллар), EUR/RUB =73.8007 (73.8007 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .