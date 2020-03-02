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«Удавалось откладывать 300 долларов». Белорусы - о том, как уехать на зимовку и продолжить работать

02.03.2020 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешняя зима хоть и оказалась рекордно теплой, но, во-первых, так бывает не каждый год, во-вторых, это все равно не +25! Так что белорусы, как и жители других холодных стран, нередко отправляются зимовать куда-нибудь в Юго-Восточную Азию. И для этого, говорят они, необязательно быть праздным богачом: цены там, как правило, ниже, а работать можно и дистанционно. Конечно, в таком режиме есть свои нюансы. «Самое сложное — то, что рабочей атмосферы там нет абсолютно», — признается Слава из Минска, который работает в рекламном агентстве. «Главная проблема — разница во времени», — высказывает другое мнение айтишник Евгений Тулейко.

FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусами, которые проводят зимние месяцы в теплых странах, об особенностях дистанционной работы, реакции начальства на долгий отъезд и тратах на жизнь в чужой стране.


Из личного архива

Айтишник: «Режим совершенно как в Минске: просыпаюсь в 8 и сразу сажусь работать»

Айтишнику Евгению Тулейко из Минска 24 года. Эту зиму он впервые решил провести в теплых краях, потому что «у нас зимой невыносимо, очень мало солнца». Поездка получилась долгой: Евгений с девушкой (она тоже работает в IT) уехали из Минска в конце августа, а возвращаться планируют в марте.

— У нас было много стран: Индонезия, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, сейчас мы во Вьетнаме, — перечисляет собеседник. — Проблема в том, что добраться до Азии достаточно дорого: туда мы летели из Москвы за 350 евро на человека, а обратно купили билеты до Минска с пересадкой в Москве за 500 долларов. Но уже в самой Азии перелеты дешевые, поэтому мы решили поехать сразу надолго и побывать во многих местах. Цель была жить в каждом месте минимум месяц, не торопясь.


Из личного архива

Евгений объясняет, что с работой проблем не возникло, потому что он и так попеременно работает то удаленно на постоянного нанимателя, то на фрилансе.

— Я могу работать в любом месте, главное — хороший интернет. У нас здесь уже было такое, когда мы приезжаем в классный дом, но жить и работать там не можем, потому что интернет плохой. Теперь уже знаем, что это обязательно нужно выяснить заранее, — отмечает Евгений.

Он рассказывает, что на «удаленке» главное — найти 3−4 фиксированных часа в день, чтобы работать одновременно с командой. Остальные задачи можно выполнять самому в удобное время.

— Иногда, конечно, бывают сложности. Например, у меня был клиент из Англии, разница во времени с которым получалась часов 8−9. Когда я заканчивал работать, он только просыпался. Приходилось подстраиваться друг под друга: то он встанет на пару часов раньше, то я закончу позже, — вспоминает Евгений. — Или клиент просыпается, видит, что у него что-то «отвалилось», а я в это время сплю. Потом просыпаюсь, захожу в чат — а у него уже истерика, потому что никто ничего не чинит. В общем, главная проблема в такой работе — разница во времени.


Из личного архива

Сейчас Евгений работает на фрилансе, где нет каких-то ограничений или привязки к остальной команде. Тем не менее он все равно старается соблюдать привычный график — 40 часов в неделю с понедельника по пятницу.

— Режим совершенно как в Минске: просыпаюсь часов в 8, сразу сажусь работать, чтобы закончить пораньше и вечером куда-нибудь выбраться. Иногда в обед можем сгонять на море. В выходные стараемся съездить куда-то в другой город, что-то посмотреть, потому что в будние дни времени не остается. В этом плане моя «удаленка» совершенно не отличается от офисной работы. Вначале было сложно, потому что постоянно хотелось заняться чем-нибудь интересным, а надо закрывать «таски», но сейчас я полностью адаптировался.


Из личного архива

Говоря о стоимости зимовки, Евгений отмечает, что все сильно зависит от страны.

— Например, в Малайзии было очень дорого, только на жилье мы потратили больше 1000 долларов за месяц. А в Таиланде у нас получилось 600 долларов. Это хорошее жилье на двоих, наверняка можно снять и дешевле, но на этом мы сильно не экономим. Зато еда очень дешевая. Самая вкусная обычно на улице в тележках, там готовят только одно-два блюда, но зато очень хорошо. Стоит в среднем 1 доллар за порцию. Если идти в кафе не с пластмассовыми стульями, то там будет от 2 до 5 долларов за блюдо. Вода во всех местах обычно бесплатная, свежевыжатые соки или смузи — примерно по доллару. А вот пиво в среднем в полтора раза дороже, чем в Минске, и не такое вкусное. Свежие фрукты и овощи мы всегда покупали на рынках, потому что там в несколько раз дешевле, чем в магазине: килограмм сладкого манго — 2 доллара, килограмм папайи — 2 доллара, арбуз — 1 доллар за килограмм.

Еще одна обязательная статья расходов в каждой стране — аренда скутера, который заменяет весь общественный транспорт. Это от 60 до 100 долларов в месяц.

— Перелеты между странами обходятся долларов в 100, это нормальные места с багажом. Во Вьетнаме, где мы сейчас, все перелеты внутри страны стоят по 25 долларов, — продолжает Евгений. — В остальном расходов у нас не очень много. Мы не ходим по барам и клубам, в основном любим природу: ездим посмотреть на горы, водопады, океан. В местные храмы вход чаще всего бесплатный, а если и платный, то долларов 5, не больше.


Из личного архива

Еще Евгений говорит, что перед поездкой ребята потратились на хорошую медстраховку (250 долларов на каждого) и не пожалели — она полностью окупилась.

— В целом, по моим ощущениям, здесь мы тратим меньше, чем в Минске. По крайней мере, отложить мне удалось больше. Во-первых, здесь меньше каких-то побочных расходов, отвлекающих факторов, друзей, с которыми нужно встречаться и куда-то ходить, и так далее. А во-вторых, вдруг оказалось, что здесь у меня получается работать более эффективно, и зарабатывать я тоже стал больше, — констатирует Евгений.

Маркетолог: «У меня пляж в пяти минутах, я искупаюсь быстрее, чем в офисе сходят на перекур»

34-летняя маркетолог Татьяна Тараканова. сейчас находится в Гоа.

— Мне только однажды понравилась зима: это было в Лапландии и длилось неделю. Там она была с волшебством, как из детских книжек. Все остальное, что связано с периодом с ноября по апрель, вызывает у меня тоску и отчаяние, — рассказывает Татьяна.


Из личного архива

Восемь лет назад она впервые перезимовала в Юго-Восточной Азии и теперь делает это каждый год. Тогда все получилось спонтанно: Татьяна планировала съездить в Гоа на месяц, но в итоге просто не пришла на обратный рейс и задержалась в Азии до мая. Для тех мест это, по словам собеседницы, «очень распространенная штука».

— В 2007 году я поехала в Гоа по туру и там узнала, что есть такие удивительные люди, которые зимой живут в Азии и работают удаленно. А уже в своей первой самостоятельной поездке я как раз познакомилась с ребятами из Беларуси, которые вот так уезжали на зиму и катались по Азии, и стала путешествовать вместе с ними, — вспоминает Татьяна.

На тот момент она зарабатывала фрилансом — писала SEO-тексты «то про наполнители для кошек, то про строительные краны».

— На SEO-текстах зарабатываешь мало, получалось где-то долларов 300 в месяц. Мне не хватало, но я не стеснялась брать в долг, знала, что все равно верну.

В какой-то момент Татьяна отказалась от фриланса и устроилась на постоянную, но удаленную работу в компании по онлайн-продаже билетов, где работает до сих пор. Она говорит, что работа не в офисе, а то и вовсе из другой страны, у руководства «никаких вопросов не вызвала». К тому моменту благодаря фрилансу Татьяна уже научилась грамотно выстраивать график, но признается, когда только начинала работать на себя, было непросто

— Когда фрилансила, могла тянуть до последнего, а потом двое суток без перерывов писала тексты. Был период, когда работала до четырех утра или без выходных. Сейчас у меня есть выходные, я не выгораю, умею распределять задачи, и вечер остается свободен для развлечений, а ночь — для сна, — объясняет Татьяна. — Сидеть восемь часов подряд у компьютера мне не нужно, просто есть задачи, которые нужно сделать в определенный срок. Иногда появляется что-то срочное, и это я стараюсь выполнить максимально быстро.


Из личного архива

Чаще всего Татьяна работает на балконе, который в шутку называет своим кабинетом.

— Иногда езжу в кафе, когда хочется какого-то движения вокруг или нужен бесперебойный интернет. Пробовала работать в кафе на пляже, но поняла, что двух раз достаточно, чтобы в сервисном центре в Минске из моего ноута высыпали небольшой пляжик. Такого, что хочется на море, а надо работать, нет. У меня пляж в пяти минутах, я быстрее искупаюсь, чем в офисе сходят на перекур, — смеется Татьяна.

По словам собеседницы, на жизнь на зимовке у нее обычно уходит примерно столько же, сколько в Беларуси, потому что «выше головы не прыгнуть». Но в целом несколько месяцев в Юго-Восточной Азии не сильно бьют по карману.

— Возьмем, к примеру, Бали — место, которое любят всякие селебрити и инста-звезды. Я там снимала самое дешевое жилье из всех, что у меня было: 176 долларов в месяц с оптоволоконным интернетом, — говорит Татьяна. — Байк там стоил 50 долларов в месяц, еда — копейки, особенно с учетом того, что готовила я дома. Еще у меня был безлимитный абонемент в бассейн и тренажерку с саунами при отеле за 30 долларов в месяц.

Сейчас Татьяна снимает в Гоа этаж в доме с комнатой, мини-гостиной, кухней, туалетом и ванной. Аренда стоит 230 долларов в месяц.

— Байк мне обходится примерно в 70 долларов. Питаюсь я часто в кафе, потому что здесь вкусно кормят, это где-то 3−5 долларов за один поход. Хожу на всякие маникюры, брови, концерты, массажи — в среднем 8 долларов за посещение. Словом, все как в Минске.


Из личного архива

Есть еще одна статья расходов — переезды. Обычно Татьяна не задерживается в одной стране дольше чем на два месяца.

— Например, в прошлом году в ноябре я поехала в Гоа, в декабре — на Бали, в январе — в Камбоджу, оттуда на полтора месяца — в Таиланд, после Таиланда заглянула в Малайзию, Шри-Ланку и на Мальдивы, а в конце апреля вернулась в Минск, — перечисляет Татьяна. — По Азии летают местные лоукосты — Air Asia, IndiGo. Например, долететь из Индии в Малайзию можно за 70 долларов, до Шри-Ланки — за 50. Это как в Вильнюс туда-обратно съездить.

Татьяна говорит, что, по ее опыту, из Европы дешевле всего лететь как раз в Индию, а уже оттуда брать билеты в другие страны.

— Выгодный вариант из Минска — «Узбекские авиалинии» с пересадкой. Билет в Дели и обратно стоит около 465 долларов, — дает подсказку Татьяна.

В будущем она планирует продолжать такие зимовки, но теперь, помимо Азии, появился и дополнительный вариант — Европа.

— Почти весь декабрь я жила на побережье Испании, в Аликанте. Температура +22, климат комфортный. Жилье стоит от 6 евро в сутки, потому что несезон, в магазинах и на рынках полки ломятся от свежих морепродуктов, помидоры пахнут помидорами. Скидывала фотографии цен на продукты подруге, которая живет в Вильнюсе, она сказала, что в Вильнюсе дороже. Так что теперь рассматриваю и такой вариант, — подытоживает Татьяна.


Из личного архива

Рекламщик: «В Минске копить не получается совсем, а во Вьетнаме свободно откладывал по 200−300 долларов в месяц»

— Четыре года назад мне стало как-то скучно, тесно, и я решил, что надо куда-нибудь уехать. Дальше начались совпадения: друзья предложили рвануть во Вьетнам, я пообещал, что поеду. Утром проснулся, протрезвел и понял, что придется ехать, — шутит Слава из Минска.

Правда, на тот раз зимовки не получилась: компания долго собиралась и в итоге выбралась только в марте, но зато сразу на полгода. После этого Слава улетал во Вьетнам на целый год и собирался перезимовать там и в этом году, но в силу обстоятельств пришлось вернуться раньше.

Решать вопрос с работой особо не пришлось: с 2013 года Слава удаленно работает на московское рекламное агентство, потому что «переезжать в Москву не хотелось».

— Это уже отвечает на вопрос, говорило ли мне что-нибудь начальство по поводу моего отъезда. Я и так все время не в офисе, поэтому нет. Первый раз я предупредил, что уезжаю, а во второй и третий уже даже не говорил, — смеется Слава. — Конечно, по соцсетям видно, что я во Вьетнаме, но на работе «появляюсь» в нужное время, значит, все в порядке.


Из личного архива

Сейчас Слава занимает должность руководителя отдела. Это означает, что он обязательно должен быть на связи с 11 до 19 часов по московскому времени.

— Мой часовой пояс неважен, я просто должен в это время, условно, быть на работе. Во Вьетнаме на четыре часа больше, поэтому мой рабочий день обычно длился с 15 до 23 часов. Всех это устраивало, меня тоже. С утра я занимался своими делами, серфил, ходил в тренажерку, а к трем возвращался домой и садился работать.

Слава признается, что когда-то у него «были иллюзии по поводу того, как он будет сидеть с ноутбуком в шезлонге у моря», но скоро стало понятно, что это невозможно.

— Самое сложное, что связано с работой в теплых странах, — рабочей атмосферы там нет абсолютно. Я проверял много раз: когда лежишь на шезлонге, тебе вообще не хочется работать! И в кафе с видом на море тоже — это очень отвлекает, нужен мощный самоконтроль. Но я как-то сразу сказал себе, что еду надолго, еду не отдыхать, так что в итоге удалось с этим справиться.


Из личного архива

С учетом того, что режим работы в поездке никак не изменился, осталась прежней и зарплата. Но оказалось, что с точки зрения цен во Вьетнаме и в Минске это совершенно разная сумма.

— В Минске однозначно дороже, причем процентов на 40, — поясняет Слава. — Например, сейчас в Минске я плачу за «однушку» 250 долларов, а там за так называемую евродвушку (совмещенная с кухней гостиная и спальня) с балконом — где-то 210 долларов. Можно было найти и дешевле, но я все три раза останавливался у одной и той же замечательной хозяйки и не хотел ездить к кому-то другому. Мне кажется, 180 долларов — это нижний порог, начиная с которого во Вьетнаме можно снять что-то адекватное. Есть, конечно, апартаменты в модных гостиницах на 40-м этаже и выше, но они начинаются от 600 долларов.

Как и другие зимовщики, чаще всего Слава выбирался есть в кафе.

— Обедал в местных забегаловках: прямо на улице стоят столы, тебе накладывают рис, а к нему мясо и разные салаты на твой выбор. Это стоило 1 доллар. Ужинать обычно выбирался в какие-нибудь кафе поприличнее, где готовили, например, рыбу, но там было и дороже — 5−7 долларов за ужин. В Минске выйти на ужин обходится дороже. На серфинг я тратил по 30 долларов за полдня. И еще в среднем раз в полтора-два месяца куда-нибудь путешествовал: Лаос, Камбоджа, Индонезия, Гонконг, Макао. В среднем билеты туда-обратно можно было купить за 70−100 долларов.


Из личного архива

В итоге за месяцы, проведенные во Вьетнаме, Славе удалось еще и отложить денег.

— В Минске копить у меня не получается никогда: вся зарплата расписана и полностью на что-то уходит. А там свободно получалось откладывать 200−300 долларов в месяц. И это притом что я ни в чем себе не отказывал: что хотел, то и покупал, — говорит Слава.

«Жили в палатке в джунглях, готовили на костре, мылись в водопаде»

34-летний Игорь из Червеня начал ездить на зимовки в 2013 году. Первая поездка была короткой, на два месяца, потому что «было много страхов», а потом Игорь начал проводить в Азии по полгода. Ради этого пришлось бросить работу инженером в Минске и перейти на разнообразный фриланс.

— Например, я занимаюсь рекламой в инстаграме, но это не постоянная работа: иногда проекты есть, иногда их нет, — объясняет Игорь. — Помимо этого, беру всякие мелкие подработки, иногда выступаю как диджей, но это, скорее, ради удовольствия — на жизнь тех денег не хватит.

В этом году Игорь с двумя друзьями организовали еще один проект: авторский тур на остров Панган в Таиланде, куда они вот уже шесть лет приезжают каждую зиму.

— Мы хорошо знаем это место и хотим показать его со своей стороны. Утром йога, медитация, потом — вылазки по острову, семинары, вечером — тусовки, красивые закаты. Это наш первый такой опыт, но пошло хорошо, так что планируем продолжать, — говорит Игорь.

Игорь говорит, что несмотря на непостоянство заработков, на жизнь в Азии их хватает (хоть Игорь и добавляет, что, конечно, хотелось бы больше). Например, сейчас на Пангане он тратит в среднем 800 долларов в месяц. В эту сумму уже входят аренда жилья, еда, в том числе в кафе, различные семинары и занятия йогой.

— В этом году мне очень повезло: мы на двоих с подругой сняли дом с верандой с видом на джунгли за 200 долларов. Даже местные говорят, что таких цен здесь не бывает. Обычно на жилье уходит около 300−400 долларов в месяц, — говорит Игорь. — Конечно, уровень жизни тут можно устроить разный. Помню, были у нас с другом такие приключения: мы жили в Индии в палатке в джунглях, готовили на костре, мылись в водопаде. Но это было все-таки больше любопытство, чем какая-то вынужденная необходимость. А бывало, что селились где-нибудь на Бали на вилле с бассейном и ходили на топовые вечеринки. В общем, возможно всякое.

Хватает ли подработок, чтобы насобирать необходимые для жизни 800 долларов в месяц? Игорь утверждает, что да, и для этого вовсе не приходится просиживать весь день за компьютером.

— У многих есть стереотип, что фрилансеры — это те, кто, как лет десять назад, занимаются какими-нибудь переводами, получают за это копейки и пашут целыми днями. На самом деле нет: здесь я встречаю множество людей, которые работают буквально по паре часов. Я и сам такой. Когда у меня есть проект по рекламе, я трачу на него 1−2 часа в день. Причем заниматься им могу в любое время, когда мне будет удобно.

По словам Игоря, за последние пару лет Панган «ощутимо разросся» в первую очередь за счет тех, кто приезжает на несколько месяцев зимой и продолжает при этом работать удаленно.

— На мой взгляд, дистанционная работа сейчас стала очень доступной, — считает собеседник. — Каждый мало-мальски самоорганизованный человек может найти себе работу в интернете, если уделит время изучению подходящей специальности: таргетинг (размещение рекламы в соцсетях для целевой аудитории. — Прим. ред.), SMM, веб-дизайн. По этим направлениям есть много онлайн-курсов, причем бесплатных. После них можно начинать работать и через год, уделяя пару часов в день, полностью освоить новую денежную профессию.

Помимо фриланса, можно устроиться и на постоянную дистанционную работу, причем тоже не на полный день. Игорь приводит в пример своего друга из Москвы: он работает на Google по три-четыре часа и получает около 3000 долларов.

— Но друг шел к этому несколько лет. И все равно есть минусы: у него нет отпусков, он не может с этой работой взять перерыв на неделю и уйти куда-нибудь в горы, а я могу, — рассуждает Игорь. — В целом, по моим ощущениям, работать в офисе в Минске с фиксированными часами и постоянной зарплатой было намного проще. Здесь нужно гораздо больше самоорганизации, финансового планирования.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Igor Romanchuk (@igorhushdj) 21 Мар 2019 в 9:15 PDT

Тем не менее через годик Игорь планирует сократить время своих зимовок до пары-тройки месяцев в году.

— Серьезный минус такого образа жизни — сложно заиметь отношения и семью, — объясняет он. — Здесь я вижу много пар с детьми и восхищаюсь ими, но ты в другой стране, вдобавок ко всему несешь ответственность еще и за ребенка. Поэтому теперь все-таки планирую осесть на одном месте.

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусами, которые проводят зимние месяцы в теплых странах, об особенностях дистанционной работы, реакции начальства на долгий отъезд и...
 
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