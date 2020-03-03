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Власти хотят отменить минимальный потребительский бюджет. Какую альтернативу предлагают

03.03.2020 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2021 года в Беларуси планируют отменить такой социальный норматив, как минимальный потребительский бюджет. Об этом говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год, опубликованном на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Такое нововведение связано с желанием властей перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населений. После отмены минимального потребительского бюджета все выплаты и критерии предоставления отдельных видов госпомощи, которые были к нему привязаны, будут устанавливаться в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп.

Минимальный потребительский бюджет не следует путать с бюджетом прожиточного минимума — суммой, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей. С 1 февраля бюджет прожиточного минимума составляет 239,87 рубля.

Под минимальным потребительским бюджетом подразумеваются расходы на определенный набор товаров и услуг, который, по мнению властей, удовлетворяет физиологические, социальные и культурные потребности человека. Он рассчитывается для разных групп населения с учетом трудоспособности, возраста и семейного положения. С 1 февраля 2020 года минимальный потребительский бюджет для белорусов трудоспособного возраста составляет 479,88 рубля (он пересматривается раз в квартал).

В связи с отменой минимального потребительского бюджета потребуется внести изменения в другие правовые акты, где применялся этот норматив. Речь в том числе идет о законе об установлении и повышении минимальной зарплаты. Также планируется измениться порядок определения, формирования и использования бюджета прожиточного минимума.

Как планируется, в апреле законопроект должны внести в парламент.

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С 2021 года в Беларуси планируют отменить такой социальный норматив, как минимальный потребительский бюджет. Об этом говорится в обосновании к плану подготовки...
 
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