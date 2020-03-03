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«Кобринские сыры» снова лучшие

03.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

«Кобринские сыры» снова лучшие

 Это авторитетное мнение было озвучено на Международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2020» в Москве, где в номинации «Молочная продукция» сыры ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» завоевали 3 золотые медали.  Высокой награды удостоены полутвёрдые сыры «МонДор GRANO», «Гроссмейстер» и «Арамель» с пажитником.

Все они являются собственными разработками кобринских технологов,  которые активно работают над обновлением ассортимента.  Сегодня здесь  изготавливают более 25 видов твёрдых сыров, отличающихся разнообразием форм и вкусов. В числе победителей выставки особое место занимает недавно разработанный сыр «Арамель».  Он обладает  плотной, нежной и эластичной текстурой с вкраплениями измельчённых семян пажитника, которые придают сыру насыщенный ореховый  аромат и необычный внешний вид.  По словам технологов, ароматные специи в сырах – один из способов  сделать продукт ещё более полезным и питательным.

Сыр «Мондор Grano» заслуженно является гордостью сырной коллекции предприятия. Изысканность, пикантность и терпкость сырного вкуса переплетаются с лёгким ароматом сухофруктов. Сыр обладает плотной, но нежной текстурой.  Отдельные кристаллы солей кальция, свидетельствующие о зрелости продукта, придают этому сыру хрустящие свойства. Не удивительно, что сырные сомелье дали высокую оценку вкусовым качествам этого сорта. Почувствовать тонкий вкус «Мондор Grano» можно,  подавая его  нарезанным маленькими кубиками в качестве самостоятельной закуски или десерта.

Сыр «Гроссмейстер»  – проверенный временем сорт, изготовленный из свежего высококачественного молока по старинной рецептуре европейских сыроделов. Благодаря высокому содержанию белка и специально подобранным голландским заквасочным культурам, он обладает сливочным, слегка сладковатым вкусом с фруктово-пряными нотками. Сыр отличается нежной, пластичной, но при этом достаточно ровной и плотной текстурой. Латексное покрытие, представляющее собой специальную пленку, способствует натуральному естественному вызреванию, а также позволяет защитить продукт от воздействия внешних факторов и на максимально длительный срок обеспечить свежесть и вкус.

В творческом арсенале специалистов ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» ещё немало идей, которые постепенно внедряются в производство, позволяя выпускать конкурентоспособную, качественную, востребованную продукцию.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

 
 
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«Кобринские сыры» снова лучшие
 
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