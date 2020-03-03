«Все, он больше не стреляет». В России непрерывной стрельбой уничтожили пулемет Дегтярева

Источник материала: Tut.by

Специалисты концерна «Калашников» продолжают издеваться над легендарным стрелковым оружием. В прошлый раз оружейники пытались уничтожить непрерывной стрельбой ППШ — и потерпели неудачу. На этот раз объектом эксперимента стал ручной пулемет Дегтярева.

Речь идет не о знаменитом ДП с узнаваемым диском сверху. В этом видео показана более поздняя модель под промежуточный патрон 7,62×39, такой же, как для автомата Калашникова. Питается пулемет из лент на 100 патронов — 11 таких подготовил специалист Георгий Губич перед «разрушением оружия».

На 23 патроне первой же ленты пулемет дал задержку — как объяснил Георгий, скорее всего проблемы со скорострельностью начались из-за медленного лентопротяга. Остаток ленты «ушел» без проблем, но на второй опять получилась задержка. После 200 отстрелянных патронов появился первый дым, после 400 лак на деревянной накладке цевья потек, расплавившись. В районе семисотого патрона показалось пламя. «Громкие хлопки, предвестники скорого взрыва ствола. Страшно», — прокомментировал специалист.

Тем не менее, разрыва ствола так и не последовало. Зато к 740 отстрелянному патрону упал темп стрельбы, а после 765 выстрелов затвор заклинило. Исправив неполадку, Георгий отстрелял еще несколько патронов одиночным огнем, после чего пулемет пришел в негодность окончательно. «Все, он больше не стреляет», — констатировал эксперт.

Попытка починить пулемет и пострелять еще успеха не имела, из очередной ленты удалось только подать патрон в патронник, но не выстрелить.